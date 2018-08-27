Antalya’da aile boyu hırsızlığa 2 tutuklama

Oba Mahallesi Keykubat Bulvar\u0131 \u00fczerindeki bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezindeki bir ma\u011fazaya m\u00fc\u015fteri gibi giren \u0130ran uyruklu anne Nazain S. (54) ile k\u0131zlar\u0131 Almasadat S. (34) ve Sarah S. (18), tezgahtaki \u00fcr\u00fcnleri incelemeye ba\u015flad\u0131., Bir s\u00fcre i\u00e7eride vakit ge\u00e7iren ailenin birka\u00e7 \u00fcr\u00fcn \u00e7ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ma\u011faza \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 g\u00fcvenlik kameras\u0131ndan fark etti. ,T\u00fcrkiye'nin bir\u00e7ok ilindeki AVM\u2019lerden de h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclerek emniyetteki i\u015flemlerinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen Nazain S., Almasadat S. Alanya Sulh Ceza Hakimli\u011fince tutuklan\u0131rken, Sarah S. ise adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest kald\u0131.,Bunun \u00fczerine ma\u011faza \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 aileyi yakalay\u0131p durumu polis ekiplerine haber verdi. ,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen polis ekipleri, g\u00fcvenlik kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini incelemeye ald\u0131 ve \u0130ranl\u0131 ailenin h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirleyerek g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Nazain S., Almasadat S. ve Sarah S.\u2019nin polis merkezindeki i\u015flemlerinde Alanya\u2019n\u0131n Konakl\u0131 Mahallesi\u2019ndeki bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde de ayn\u0131 y\u00f6ntemle h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131klar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Antalya\u2019n\u0131n Alanya il\u00e7esindeki 2 ayr\u0131 al\u0131\u015fveri\u015f merkezine m\u00fc\u015fteri gibi gelerek h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131ktan sonra adliyeye sevk \u0130ran uyruklu anne ve 1 k\u0131z\u0131 tutuklan\u0131rken, di\u011fer k\u0131z\u0131 ise serbest kald\u0131. , \u00d6te yandan, ailenin en k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fc olan ve adliyeye beraber gelen 3 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011fu ise serbest kalan ablas\u0131na teslim edildi. ,.