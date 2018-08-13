Antalya'da büyük panik!

Antalya Manavgat'\u0131n Kumk\u00f6y turizm b\u00f6lgesindeki 5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 otelin mutfa\u011f\u0131nda, \u00f6\u011fle yeme\u011fi servis haz\u0131rl\u0131klar\u0131 yap\u0131l\u0131rken saat 11.00 s\u0131ralar\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131,Hen\u00fcz \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedeni bilinmeyen yang\u0131na, \u00f6nce otel personeli, ard\u0131ndan Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiyesi m\u00fcdahale etti. ,5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 otelde b\u00fcy\u00fck panik!,Yang\u0131nda dumandan etkilenen bir\u00e7ok turist sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan tedaviye al\u0131nd\u0131. ,.,Otelin tamam\u0131n\u0131 duman kaplamas\u0131 nedeniyle konaklayan turistler tahliye edilerek ba\u015fka otellere yerle\u015ftirildi. ,Korku i\u00e7inde olanlar\u0131 izlediler...,2 saatte kontrol alt\u0131na al\u0131nan yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedeni ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n