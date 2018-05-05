Antalya'da çiftlerin yeni tercihi +18'lik tatil

Antalya'da y\u0131lda 3.5 milyona yak\u0131n turistin tercih etti\u011fi Side b\u00f6lgesinde T\u00fcrkiye'nin ilk +18 oteli olarak a\u00e7\u0131lan otel, sadece 18 ya\u015f \u00fcst\u00fc turistlere hizmet veriyor.\r\n\r\n,Romantik tatil oteli olduklar\u0131na de\u011finen \u015eahin, sevgililer ve balay\u0131 \u00e7iftlerinin de tesisleri tercih ettiklerini s\u00f6yledi. +18 konseptine en \u00e7ok tercihin Almanya, \u0130ngiltere, Hollanda ve Bel\u00e7ika gibi \u00fclkelerden geldi\u011fini aktaran \u015eahin, son d\u00f6nemde Rusya'dan da ciddi talep g\u00f6rd\u00fcklerini a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130\u00e7 pazarda ise balay\u0131 \u00e7iftlerinin \u00f6zellikle otellerini tercih etti\u011fini vurgulayan Mustafa \u015eahin, fiyatlar\u0131n ise ultra hizmet olmas\u0131 nedeniyle y\u00fczde 20-25 daha y\u00fcksek oldu\u011funa dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\n,Antalya, 2000'li y\u0131llardan sonra turizmde 'her \u015fey dahil' konseptiyle \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131. Bu s\u00fcre\u00e7te alternatif turizm \u00e7e\u015fitlerinin de \u00e7ok\u00e7a tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kentte golf, spor, kongre gibi \u00e7e\u015fitlili\u011fe, 2012'de T\u00fcrkiye'nin ilk +18 oteli de eklendi.\r\n\r\n,Mart 2012'de T\u00fcrkiye'nin ilk +18 oteli olarak a\u00e7\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 belirten otelin Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa \u015eahin, o g\u00fcnden bu yana kesintisiz 12 ay hizmet verdiklerini kaydetti. +18 uygulamas\u0131nda konuklar\u0131n \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 evde b\u0131rakarak sakin bir tatil tercih etti\u011fini anlatan \u015eahin, Bu konseptte biz tamamen aya\u011fa, odaya hizmet sunuyoruz. 12 ay a\u00e7\u0131k, \u00e7ocuksuz bir otel. Amac\u0131m\u0131z sessiz, soft m\u00fczik, \u00e7ocuk sesi olmadan huzurlu bir tatil" dedi.\r\n\r\n,+18 s\u00f6yleminin ilk a\u00e7\u0131ld\u0131klar\u0131 d\u00f6nemde biraz yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6yleyen \u015eahin, Ama zamanla oturunca, misafirlerimiz gelip tatil yap\u0131p g\u00f6rd\u00fckten ve bizi tan\u0131d\u0131ktan sonra tamamen \u00e7ocuksuz, sessiz, soft bir tatil konsepti oldu\u011funu ke\u015ffettiler. Biz ilk +18 oteli a\u00e7t\u0131ktan sonra b\u00f6lgede +16, +13 \u015feklinde benzer konseptler olu\u015ftu. Ancak biz otelimizi yaparken de +18 uygulamas\u0131na g\u00f6re dizayn ettik" dedi.\r\n\r\n,Genel Koordinat\u00f6r Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u00d6zbek, 2012'de denize s\u0131f\u0131r bir otelde ba\u015flayan +18 uygulamas\u0131n\u0131n ra\u011fbet g\u00f6rmesi \u00fczerine oteli +16 olarak 2014 y\u0131l\u0131nda hizmete soktuklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Denize s\u0131f\u0131r benzer 3-4 konsept bulundu\u011funu ve ikinci bantta orta gelirlilere de hitap edebilecek d\u00fczeyde a\u00e7t\u0131klar\u0131 otelde 12 ay hizmet verdiklerini anlatan \u00d6zbek, Bizim tesisimizi daha \u00e7ok 25-40 ya\u015f aras\u0131 grup ziyaret ediyor. Orta halli insanlara hitap edebilmek ve onlara da tatil imkan\u0131 sunabilmek i\u00e7in bu tarz bir karar ald\u0131k. Ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z karar\u0131n da ilerleyen s\u00fcre\u00e7te do\u011fru oldu\u011funu tespit ettik. \u00c7\u00fcnk\u00fc doluluklar\u0131m\u0131z gayet iyi gidiyor" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,+18 otel konseptinin ciddi talep g\u00f6rmesi \u00fczerine Side b\u00f6lgesinde 5'in \u00fczerinde otelde benzer konseptler uygulanmaya ba\u015flad\u0131. Side b\u00f6lgesindeki bir otel grubu da otelini +16 konsepte d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Almanya'dan Michael Schneider ve Susy Barthelmes \u00e7ifti ise daha \u00f6nce ba\u015fka \u00fclkelerde +18 konseptinde tatil yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, Sakin ve sessiz oldu\u011fu i\u00e7in tekrar b\u00f6yle bir oteli tercih ettik. \u00c7ok mutlu ve memnunuz, tatilimiz iyi ge\u00e7iyor. +18 uygulamas\u0131nda sessiz, sakin ve \u00e7ocuklar\u0131n olmamas\u0131 da g\u00fczel bir \u015fey" dedi.,+16 ve +18 tercih eden misafir portf\u00f6y\u00fcn\u00fcn genelde Hollanda, Polonya, Romanya, Rusya ve i\u00e7 pazar turistlerinden olu\u015ftu\u011funu aktaran \u00d6zbek, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"+16 konseptinde biz i\u015fletmemizde aya\u011fa hizmet veriyoruz. Gelen misafir portf\u00f6y\u00fc biraz daha e\u011flenceye d\u00fc\u015fk\u00fcn, g\u00fcnd\u00fcz relaks, dinlenmek istiyor, \u00e7ocuk sesi ve benzeri g\u00fcr\u00fclt\u00fcden uzak kalmak istiyor. Kitab\u0131n\u0131 okuyor, havuzunda relaks bir atmosferde ama ak\u015fam e\u011flenceyi seviyorlar."\r\n\r\n"Gelen misafirlerimiz gen\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in onlara de\u011fi\u015fik uygulamalar yapmak gerekiyor. Odalar\u0131n dizayn\u0131, s\u00fcslemesi olsun, bunlar\u0131n cezbedici olmas\u0131 gerekiyor. Bir balay\u0131 konsepti demeyelim de balay\u0131 konseptine yak\u0131n bir uygulama yap\u0131yoruz. \u0130lerleyen s\u00fcre\u00e7lerde yeni konseptler de \u00e7\u0131kacakt\u0131r. \u00d6rne\u011fin single konsept olabil