Antalya'da çok feci manzara!

Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay, sabah erken saatlerde meydana geldi. ,H\u00fcseyin Kurt idaresindeki 07 YV 293 plakal\u0131 kamyonet Il\u0131ca yaylas\u0131ndan Gazipa\u015fa istikametine seyir halinde iken s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu u\u00e7uruma yuvarland\u0131. ,Kazada kamyonette bulunan 4 ki\u015fi ormanl\u0131k alana savruldu., Kaza sonras\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc H\u00fcseyin Kurt ve yolcu olarak kamyonette bulunan kom\u015fular\u0131 Meryem K\u0131z\u0131lkaya olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,H\u00fcseyin Kurt\u2019un e\u015fi \u00dcmm\u00fc ve o\u011flu Muhammed Kurt ise kazada a\u011f\u0131r yaraland\u0131. \r\n\r\n,Kazay\u0131 g\u00f6renlerin haber vermesi \u00fczerine olay yerine, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. Yaral\u0131lar, Gazipa\u015fa Devlet Hastanesine sevk edilirken, Gazipa\u015fa Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n olay yerinde yapt\u0131\u011f\u0131 incelemenin ard\u0131ndan cenazeler Gazipa\u015fa Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Jandarma olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.