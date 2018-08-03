Antalya'da dehşet anları! Polis kemerinden yakaladı...

Osman G. evin kap\u0131 ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyince polise haber verildi. T\u00fcm \u00e7abalara ra\u011fmen Osman G. kap\u0131y\u0131 a\u00e7mazken, polis, itfaiye merdiveniyle 2. katta bulunan dairenin penceresinden i\u00e7eriye biber gaz\u0131 s\u0131karak girdi. ,Polisleri kendisine yakla\u015ft\u0131rmayan Osman G. eline ge\u00e7irdi\u011fi malzemeleri a\u015fa\u011f\u0131ya atarken, elinde ekmek b\u0131\u00e7a\u011f\u0131yla balkona, oradan da balkon korkuluklar\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n, Bu s\u0131rada a\u015fa\u011f\u0131ya d\u00fc\u015fme ihtimaline kar\u015f\u0131s\u0131nda itfaiye g\u00f6revlileri balkonun alt\u0131na \u015fi\u015fme yatak koydu. ,Gerek yak\u0131nlar\u0131 gerekse polislerin ikna \u00e7abalar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda direnen ve elindeki b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 yak\u0131n\u0131na gelenlere sallayan Osman G. 1,5 saati a\u015fk\u0131n bir s\u00fcre korkuluk demirlerine as\u0131l\u0131 bir \u015fekilde direndi.,Zaman ge\u00e7tik\u00e7e yorulan Osman G.\u2019nin bir anl\u0131k dalg\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011ferlendiren 2 polis memuru elindeki b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 alarak ayaklar\u0131ndan s\u0131k\u0131ca tuttu. ,Balkondaki polisler ve yak\u0131nlar\u0131 Osman G.\u2019yi ayaklar\u0131ndan yakalarken, itfaiyenin merdivenine \u00e7\u0131kan 2 polis memuru \u015fahs\u0131 uzun u\u011fra\u015flar sonucunda g\u00fc\u00e7l\u00fckle ellerini kelep\u00e7eleyerek balkondaki polislerin yukar\u0131ya \u00e7ekmesini sa\u011flad\u0131. ,Sedyeye ba\u011flanarak indirilen Osman G, ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Antalya'n\u0131n Manavgat il\u00e7esi Eskihisar Mahallesi'ne ye\u011feninin yan\u0131na misafirli\u011fe gelen ve \u015fizofren hastas\u0131 oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclen Osman G. evde kimsenin bulunmad\u0131\u011f\u0131 bir anda kriz ge\u00e7irdi.,.,M\u0130safirli\u011fe geldi\u011fi evde \u00f6yle bir \u015fey yapt\u0131 ki...,Polis kemerinden yakalad\u0131!,Antalya'da deh\u015fet anlar\u0131!