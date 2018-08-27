Antalya'da dehşet! Doktor anne ve oğlunun cesetleri bulundu

Antalya'da deh\u015fet!,Antalya\u2019n\u0131n Aksu il\u00e7esinde yazl\u0131k olarak kullan\u0131lan bir evde 17 ya\u015f\u0131nda bir gencin ve annesinin t\u00fcfekle vurulmu\u015f cans\u0131z bedenleri bulundu. Polis ekipleri ise 17 ya\u015f\u0131ndaki gencin annesini \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra intihar etti\u011fi \u00fczerinde duruyor. \r\n\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re Antalya merkezde ya\u015fayan ve Manavgat il\u00e7esinde bir diyaliz merkezinde doktorluk yapan 57 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fcl\u015fen Bulut yan\u0131na Anadolu Lisesi 3\u2019\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131fta okuyan o\u011flu U\u011fur Bulut\u2019u da alarak d\u00fcn sabah Hac\u0131aliler Mahallesi'nde bulunan ve tatil g\u00fcnlerinde kulland\u0131klar\u0131 m\u00fcstakil eve geldi. ,Bug\u00fcn e\u015fi ve \u00e7ocu\u011fundan haber alamayan baba Mehmet Bulut, yan kom\u015fular\u0131n\u0131 arayarak kom\u015fusundan eve bakmas\u0131n\u0131 istedi. Kad\u0131na ve \u00e7ocu\u011fa bakmak i\u00e7in eve gelen yan kom\u015fu, anne ve o\u011flunu kanlar i\u00e7erisinde g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n, \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen polis ekipleri evdeki bir odada 58 ya\u015f\u0131ndaki anne G\u00fcl\u015fen Bulut\u2019un, bir ba\u015fka odada ise 17 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu U\u011fur Bulut\u2019un cesedini buldu. Olay yerinde yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan ilk bulgulara g\u00f6re, U\u011fur Bulut\u2019un annesini t\u00fcfekle 3 el ate\u015f ederek \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra intihar etti\u011fi belirlendi. Anne G\u00fcl\u015fen Bulut\u2019un Manavgat il\u00e7esinde bir diyaliz merkezinde hekim olarak g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131, U\u011fur Bulut\u2019un ise Anadolu lisesi 3\u2019\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n, Olay\u0131 haber alarak olay yerine gelen yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. Olay\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi s\u0131rada baba Mehmet Bulut ve ailenin di\u011fer \u00e7ocu\u011fu Ozan ile tatilde oldu\u011fu bildirildi. Olay yerinde yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan anne ve o\u011flunun cesedi otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n