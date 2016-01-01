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Antalya'da facia! 5 çocukları birden öldü
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Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren 7'si çocuk 9 kişinin kimlikleri belirlendi. İdris Raşit ve Zeynep Osman çifti faciada 5 çocuklarını birden kaybetti.
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