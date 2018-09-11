Antalya'da gece yarısı 4.8'lik deprem

Antalya D\u00f6\u015femealt\u0131'nda saat 02:02'de deprem meydana geldi.,Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc verilerine g\u00f6re, Antalya D\u00f6\u015femealt\u0131'nda saat 02:02'de 4.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.,Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD) ise depremin merkes \u00fcss\u00fcn\u00fc Burdur olarak duyurdu. ,AFAD verilene g\u00f6re yerin 47 km derinli\u011finde meydana gelen depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 4.8 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.