Antalya'da korkunç manzara!

Olay Manavgat-Alanya aras\u0131 D-400 karayolu \u00fczeri Karacalar Mahallesi Yemi\u015flisu mevkiinde meydana geldi.,Yerden yakla\u015f\u0131k 10 metre y\u00fcksekte direkte yar\u0131 bayg\u0131n halde mahsur kalan arkada\u015flar\u0131n\u0131 g\u00f6ren di\u011fer i\u015f\u00e7iler hemen yard\u0131ma ko\u015ftu ancak direkte elektrik olma ihtimali sebebiyle yukar\u0131 \u00e7\u0131kamad\u0131.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, enerji nakil hatt\u0131 ihalesini alan y\u00fcklenici firman\u0131n i\u015f\u00e7isi Emrah B. kontrols\u00fcz olarak \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 trafoda bir anda elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131ld\u0131. ,\u0130\u015f\u00e7ilerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine AFAD ve Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi.,Ekipler gelinceye kadar yar\u0131 bayg\u0131n halde elektrik dire\u011finin tepesinde kalan Emrah B. direkteki elektrik kesildikten sonra kurtarma ekipleri taraf\u0131ndan sepetli merdivene al\u0131n\u0131p a\u015fa\u011f\u0131 indirildi.,112 acil servis ekipleri taraf\u0131ndan olay yerinde ilk m\u00fcdahalesi yap\u0131lan Emrah B. ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Emrah B.'nin durumunun iyi oldu\u011fu bildirildi.\r\n\r\n,iha,.,Yerden metrelerce y\u00fckseklikte b\u00f6yle as\u0131l\u0131 kald\u0131!