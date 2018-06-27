Antalya'da mezardaki esrarengiz notun sırrı çözüldü

Olay 22 Haziran tarihinde Manavgat il\u00e7esinde \u015eelale yolu \u00fczerinde bulunan Manavgat'\u0131n en eski kabristanlar\u0131ndan Haf\u0131z Hoca Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda meydana geldi. 1 May\u0131s 2018 tarihinde rahats\u0131zlanarak hayat\u0131n\u0131 kaybeden B\u00fclent Suser'e ait mezar\u0131n ta\u015f\u0131, kimli\u011fi belirsiz ki\u015fi ya da ki\u015filer taraf\u0131ndan s\u00f6k\u00fcl\u00fcrken, yan\u0131na bir tahtan\u0131n ucuna ili\u015ftirilmi\u015f tenekenin \u00fczerine el yaz\u0131s\u0131yla "Siz b\u00f6yle ederseniz, ben de b\u00f6yle ederim haa. Bu i\u015f burada bitmedi. Yine gelece\u011fim. Siz se\u00e7in" yaz\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Antalya'n\u0131n Manavgat il\u00e7esinde ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l \u00f6len bir ki\u015fiye ait mezar\u0131 tahrip edip tehdit i\u00e7erikli mesaj yazd\u0131\u011f\u0131 iddia edilen \u015f\u00fcpheli yakaland\u0131. ,Bir mezar\u0131 tahrip edip tehdit i\u00e7erikli mesaj yazd\u0131\u011f\u0131 belirtilen \u015f\u00fcpheli yakaland\u0131. ,Mezarl\u0131k kar\u015f\u0131s\u0131nda bulunan esnaflar\u0131n mezar\u0131n durumunu g\u00f6rerek haber vermesi \u00fczerine B\u00fclent Suser'in yak\u0131nlar\u0131, emniyet ve Mezarl\u0131klar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6revlileri olay yerine geldi.,.,Olay\u0131n ard\u0131ndan \u015f\u00fcphelinin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayan Manavgat \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, tahrip edilen mezar\u0131n yan\u0131nda defnedilen A.M.'nin ye\u011feni R.\u0130.'yi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,Ye\u011feni A.M.'ye ait mezar\u0131 ziyaret etti\u011fi esnada day\u0131s\u0131n\u0131n mezar\u0131n\u0131n yan\u0131na yeni bir mezar yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, iki mezar aras\u0131nda mesafe olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen R.\u0130. ifadesinde bunun \u00fczerine k\u00fcrek ile iki mezar aras\u0131na topra\u011f\u0131 att\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve mesafe a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131, mezar ta\u015f\u0131n\u0131 k\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve "Siz b\u00f6yle ederseniz ben de b\u00f6yle ederim haa. Bu i\u015f burada bitmedi. Yine gelece\u011fim, siz se\u00e7in" yaz\u0131s\u0131n\u0131n bulundu\u011fu tabelay\u0131 iki mezar aras\u0131na dikti\u011fini s\u00f6yledi. \u015e\u00fcpheli R.\u0130. hakk\u0131nda Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131n\u0131n talimat\u0131 do\u011frultusunda adli tahkikat ba\u015flat\u0131ld\u0131.,\u015e\u00fcpheli, tahrip edilen B\u00fclent Suser'e ait mezar\u0131n yan\u0131ndaki mezara defnedilen A.M.'nin ye\u011feni \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n, Gerekli incelemelerin ard\u0131ndan Suser'in yak\u0131nlar\u0131 emniyete giderek konuyla ilgili \u015fikayette bulundu.\r\n\r\n,R.\u0130. ifadesinde mezar\u0131 tahrip edip, tehdit i\u00e7erikli mesaj\u0131 da kendisinin yazd\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf etti.\r\n\r\n,