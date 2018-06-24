Antalya'da yerleşik Ruslar oy kullanıyor

"Ya\u015fas\u0131n T\u00fcrkiye Cumhuriyeti. T\u00fcrkiye'de mutluyuz, huzurluyuz. \u00c7ocuklar\u0131m burada do\u011fdu, burada ya\u015f\u0131yor ve okuyor. Antalya'da ya\u015famaktan \u00e7ok mutluyuz, iklimi ve insanlar\u0131 \u00e7ok g\u00fczel.",Antalya'da ikamet eden yerle\u015fik Ruslar, Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi i\u00e7in sand\u0131k ba\u015f\u0131na gitti.\r\n,Kent merkezi ve il\u00e7elerinde ikamet eden ve T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 bulunan Ruslar, aileleriyle okullara giderek oylar\u0131n\u0131 kullanmaya devam ediyor.\r\n,Konyaalt\u0131 il\u00e7esindeki Dr. Cahit \u00dcnver \u0130lkokulu'nda k\u0131z\u0131yla oy kullanan Rus Sanat ve K\u00fclt\u00fcr Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 \u0130rina Balc\u0131, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Antalya merkez ve il\u00e7elerinde 120 bin civar\u0131nda Rus vatanda\u015f\u0131n\u0131n oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 40 bin Rus'un T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7ti\u011fini vurgulayan Balc\u0131, "Antalya'da bug\u00fcn yakla\u015f\u0131k 40 bin Rus vatanda\u015f\u0131 oylar\u0131n\u0131 kullanacak. Ben de oyumu kulland\u0131m. 2009'dan bu yana T\u00fcrkiye'de oy kullan\u0131yorum." dedi.\r\n,Demokratik, g\u00fczel, g\u00fc\u00e7l\u00fc ve ba\u011f\u0131ms\u0131z bir \u00fclkede ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran Balc\u0131, T\u00fcrkiye'nin daha g\u00fc\u00e7l\u00fc olmas\u0131n\u0131 temenni etti.\r\n,Se\u00e7imlerin hay\u0131rl\u0131s\u0131 olmas\u0131n\u0131 dileyen Balc\u0131, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,"Ruslar burada huzur i\u00e7inde ya\u015f\u0131yorlar. Ruslar\u0131n say\u0131s\u0131 her sene art\u0131yor. Rus-T\u00fcrk evlilikleri art\u0131yor."