Antalya’daki katliamda yürek yakan detay: 3 yıl sonra bulduğu iş sonu oldu...
1/4
Antalya’da paket servisçinin cinnet getirmesi sonucu pompalı tüfekle öldürülen gıda mühendisi Gizem Ege’nin cenazesi morgdan alındı. Evli ve bir çocuk annesi Ege’nin 3 yıldır iş aradığı ve hayatını kaybettiği iş yerinde 2 ay önce çalışmaya başladığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 10.30’da Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak üzerindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, paket servis görevlisi 26 yaşındaki Saddam Korkmaz, birkaç gün önce işten çıkarıldı ve patronuyla tartışma yaşadı. Sabah saatlerinde işyerine hırkasına sardığı pompalı tüfekle gelen Korkmaz, işyeri sahibi 50 yaşındaki Gani Kocabaş’ı arkasından yaklaşarak kafasından vurdu. Hızla bodrum kattaki mutfağa inen şahıs diğer çalışan 47 yaşındaki Şenol Öztaş’ı yine kafasından vurarak öldürdü.