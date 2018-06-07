Antalya'yı ziyaret eden Rus turist sayısında rekor

T\u00fcrkiye\u2019deki Rus turizm sekt\u00f6r\u00fc a\u00e7\u0131s\u0131ndan s\u00f6z konusu miktar\u0131n rekor seviye oldu\u011funa i\u015faret edilen a\u00e7\u0131klamada, sadece may\u0131sta toplam 740 bin Rus turistin Antalya\u2019y\u0131 ziyaret etti\u011fi bildirildi.\r\n,Ruslar\u0131n ard\u0131ndan Antalya\u2019y\u0131 en \u00e7ok 600 bin ki\u015fiyle en \u00e7ok Almanlar\u0131n ziyaret etti\u011fi kaydedilen a\u00e7\u0131klamada, Antalya\u2019n\u0131n, Ukraynal\u0131, \u0130ngiliz, Hollandal\u0131, Polonyal\u0131 ve \u0130srailli turistlerin de g\u00f6zde tatil noktalar\u0131ndan oldu\u011fu vurguland\u0131.\r\n,Yetkililer, T\u00fcrkiye\u2019yi bu y\u0131l yakla\u015f\u0131k 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor.\r\n,Rusya Tur Operat\u00f6rleri Birli\u011fi'nden (ATOR) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, bu y\u0131l\u0131n ocak-may\u0131s d\u00f6neminde 2017'nin ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 47\u2019lik art\u0131\u015fla 1 milyondan fazla turistin Antalya\u2019y\u0131 ziyaret etti\u011fi belirtildi.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00f6zde tatil noktas\u0131 Antalya\u2019y\u0131, bu y\u0131l\u0131n ilk 5 ay\u0131nda rekor seviye olan 1 milyondan fazla Rus turist ziyaret etti.\r\n