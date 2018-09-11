Antibiyotiklere dirençli süper bakteri yayılıyor

Bilim adamlar\u0131, insan derisinde yayg\u0131n g\u00f6r\u00fclen bir bakterinin bilinen t\u00fcm antibiyotiklere diren\u00e7 geli\u015ftirdi\u011fini ke\u015ffetti.\r\n,Avustralya'n\u0131n Melbourne \u00dcniversitesinden bilim adamlar\u0131, staphylococcus epidermidis adl\u0131 bakterinin farkl\u0131 antibiyotik formlar\u0131na toplu diren\u00e7 geli\u015ftiren \u00e7e\u015fitleri oldu\u011funu tespit etti. Avrupa'da ortaya \u00e7\u0131kan s\u00fcper bakteri t\u00fcr\u00fcn\u00fcn k\u00fcresel olarak yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Avustralya'da 2012 y\u0131l\u0131nda bir hastada g\u00f6r\u00fclen s\u00fcper bakteri hakk\u0131nda 6 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fcten Dr. Jean Lee, s\u00f6z konusu bakterinin, rifampicin ve vancomycin t\u00fcr\u00fc antibiyotiklere diren\u00e7li oldu\u011funu kaydetti.,Lee, antibiyotik direncinin baz\u0131 hallerde tedavi edilemez noktaya ula\u015ft\u0131\u011f\u0131na i\u015faret etti.\r\n\r\n,Hastane enfeksiyonlar\u0131na da neden olan s\u00fcper bakterinin 10 \u00fclkede 78 sa\u011fl\u0131k merkezinde g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, a\u015f\u0131r\u0131 ve kontrols\u00fcz antibiyotik kullan\u0131m\u0131n\u0131n bakterileri ila\u00e7lara giderek daha ba\u011f\u0131\u015f\u0131k hale getirdi\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulundu. Ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131 "Nature Microbiology" dergisinde yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\n, Bu iki antibiyotik t\u00fcr\u00fcn\u00fcn birbirine alternatif tedaviler oldu\u011funu ifade eden ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, her iki t\u00fcre diren\u00e7 geli\u015ftiren s\u00fcper bakterinin tedavi se\u00e7eneklerini t\u00fcketti\u011fine dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\n