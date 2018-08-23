AP bu fotoğrafları yayınladı 'Geri döndü!'

Amerikan Associated Press (AP) haber ajans\u0131, T\u00fcrk turizminin yeniden do\u011fu\u015funu \u00f6zel haberiyle d\u00fcnyaya duyurdu.\r\n,\u0130stanbul ve Kapadokya'dan \u00e7ok say\u0131da foto\u011fraf\u0131 d\u00fcnyaya servis eden AP'nin haber ba\u015fl\u0131\u011f\u0131, 'Tats\u0131z 2016'dan sonra T\u00fcrk turizmi geri d\u00f6n\u00fcyor' oldu.\r\n\r\n,Kalabal\u0131k turist kafilelerinin ak\u0131n ak\u0131n T\u00fcrkiye'ye geldi\u011fini bildiren ajans, de\u011fi\u015fimin \u00e7ok\u00e7a kan\u0131t\u0131 oldu\u011funu aktar\u0131yor.\r\n\r\n,Bir \u0130ngiliz acentan\u0131n \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'ndaki y\u00fczme yar\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in 200 turisti T\u00fcrkiye getirdi\u011fini belirten AP'ye g\u00f6re, \u00e7ok say\u0131da y\u00fcz\u00fcc\u00fc de s\u0131rada bekliyor.\r\n\r\n,Ajans, yabanc\u0131 turist ak\u0131n\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Kurban Bayram\u0131'nda milyonlarca T\u00fcrk\u00fcn de tatile \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlat\u0131yor.\r\n\r\n,AP, bu y\u0131l\u0131n ilk alt\u0131 ay\u0131nda 16 milyon yabanc\u0131 turistin T\u00fcrkiye'yi ziyaret etti\u011fini ve ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 29'luk bir art\u0131\u015f oldu\u011funu vurguluyor.\r\n\r\n,Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131 verilerini kullanan AP, y\u0131l\u0131n ilk alt\u0131 ay\u0131ndaki gelirin 11 milyar dolar\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 da ifade etti.\r\n\r\n,Amerikan ajans\u0131na g\u00f6re T\u00fcrkiye'nin turistlerin ba\u015f\u0131n\u0131 d\u00f6nd\u00fcrmesi i\u00e7in bir\u00e7ok sebep var: G\u00fcne\u015f ve kum, bir hazineyi and\u0131ran tarih ve arkeoloji, mutfak ve al\u0131\u015fveri\u015f.\r\n\r\n,Ege ve Akdeniz k\u0131y\u0131s\u0131ndaki otellerin yaz boyunca y\u00fczde 100 doluluk oran\u0131n\u0131 yakalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten AP, bir\u00e7ok tatilcinin aylar \u00f6ncesinden rezervasyon yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktar\u0131yor.\r\n\r\n,AP, Zaytung'un '\u015eehrin Trafi\u011finden, Kalabal\u0131\u011f\u0131ndan ve Ke\u015fmeke\u015finden Uzakla\u015fmak \u0130steyen 1.5 Milyon \u0130stanbullu, Bodrum'da Bulu\u015ftu...' ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberine de at\u0131fta bulundu.\r\n\r\n,AP'nin haberinde yer verdi\u011fi bir di\u011fer ayr\u0131nt\u0131, H\u00fcrriyet gazetesinde yay\u0131mlanan Fransa'n\u0131n eski lideri Nicolas Sarkozy ve e\u015fi Carla Bruni'nin Bodrum tatili foto\u011fraflar\u0131 oldu.\r\n\r\n,Amerikan ajans\u0131, T\u00fcrkiye'nin yeni hedef olarak \u00c7in pazar\u0131n\u0131 se\u00e7ti\u011fini bildiriyor.\r\n\r\n,Y\u0131l\u0131n ilk ay\u0131nda T\u00fcrkiye'yi ziyaret eden \u00c7inli turist say\u0131s\u0131, ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 91 art\u0131\u015f g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,AP, yaln\u0131zca alt\u0131 ayda 191 bin \u00c7inliyi a\u011f\u0131rlayan T\u00fcrkiye'nin yeni d\u00f6nemde \u00c7in'le charter seferlerini destekleyece\u011fini de belirtiyor.\r\n\r\n,Ajans, Orta Do\u011fu'dan T\u00fcrkiye'ye gelen turistlerin l\u00fcks ve pahal\u0131 tatilleri tercih etti\u011fini de aktar\u0131yor. ,AP'nin kadraj\u0131ndan, Kapadokya'da balona binmeye haz\u0131rlanan turistler.\r\n\r\n,\u0130stanbul'da \u0130stiklal Caddesi, Emin\u00f6n\u00fc, Ayasofya gibi yerleri foto\u011fraflayan AP'nin bir di\u011fer dura\u011f\u0131, Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131 oldu.,AP, Kolombiyal\u0131 d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Shakira'n\u0131n Temmuz ay\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen \u0130stanbul konserine de haberinde yer verdi.\r\n\r\n\r\n\r\n