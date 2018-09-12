AP'den Macaristan'a yaptırım kararı

Avrupa Parlamentosu, Macaristan hakk\u0131nda yapt\u0131r\u0131m prosed\u00fcr\u00fc a\u00e7\u0131lmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapan raporu kabul etti.,Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birli\u011fi (AB) de\u011ferlerini sistematik olarak ihlal etti\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Macaristan hakk\u0131nda yapt\u0131r\u0131m prosed\u00fcr\u00fc a\u00e7\u0131lmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapan raporu oylayarak kabul etti. Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, d\u00fcnk\u00fc oturumda tart\u0131\u015f\u0131lan "Macaristan'\u0131n durumu" konulu raporu oylad\u0131.,Genel Kurul'da 197 hay\u0131r ve 48 \u00e7ekimser oya kar\u015f\u0131 448 evet oyuyla kabul edilen rapora g\u00f6re, "Macaristan'\u0131n, AB i\u00e7erisindeki karar alma s\u00fcre\u00e7lerinin d\u0131\u015f\u0131nda kalmas\u0131" olarak g\u00f6r\u00fclen yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n Macaristan'a uygulanmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak AB anla\u015fmas\u0131n\u0131n 7\u2019nci maddesinin \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor.,AP'nin karar\u0131 ile, AB de\u011ferlerini sistematik olarak ihlal etti\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Macaristan hakk\u0131nda yapt\u0131r\u0131m prosed\u00fcr\u00fc a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in AB Komisyonuna ye\u015fil \u0131\u015f\u0131k yak\u0131ld\u0131. AP'de ilk kez bir \u00fcye \u00fclke hakk\u0131nda hukukun \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ilkesinin a\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan yapt\u0131r\u0131m karar\u0131na Macaristan y\u00f6netimi sert tepki g\u00f6stermi\u015fti.,D\u00fcnk\u00fc oturumda s\u00f6z alan Macaristan Ba\u015fbakan\u0131 Viktor Orban, Macaristan'\u0131n AB kararlar\u0131nda oy hakk\u0131n\u0131n elinden al\u0131nmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131na tepki g\u00f6stererek, "Bir topluluk, s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 koruyanlar\u0131 cezaland\u0131r\u0131yor. Her \u015feyi oldu\u011fu gibi a\u00e7\u0131k\u00e7a s\u00f6yleyelim. Macar halk\u0131 g\u00f6\u00e7menlere 'hay\u0131r' dedi\u011fi i\u00e7in Macaristan'\u0131 cezaland\u0131rmak istiyorsunuz." ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,AP'nin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 raporda 37 hata bulundu\u011funu belirten Orban, \u201cSiz bir h\u00fck\u00fcmeti de\u011fil, bir \u00fclkeyi cezaland\u0131r\u0131yorsunuz. Macaristan'\u0131n gelece\u011fi hakk\u0131nda Macar halk\u0131n\u0131n yerine siz karar vermek istiyorsunuz." demi\u015fti.,Orban, "\u015eantajlara boyun e\u011fmeyece\u011fiz. Macaristan s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 koruyacak, ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menleri durduracak ve haklar\u0131n\u0131 savunacakt\u0131r. Bunu gerekirse size kar\u015f\u0131 da yapacakt\u0131r. S\u0131n\u0131rlar\u0131m\u0131z\u0131 kendimiz koruyaca\u011f\u0131z ve kimle ya\u015fayaca\u011f\u0131m\u0131za kendimiz karar verece\u011fiz." diye konu\u015fmu\u015ftu.