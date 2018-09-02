Apple 3 milyarlık pazarı kaybediyor

Amerikal\u0131 teknoloji devi Apple, 3 milyara yakla\u015fan n\u00fcfusuyla d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck iki cep telefonu pazar\u0131 olan \u00c7in ve Hindistan\u2019da pazar pay\u0131n\u0131 h\u0131zla kaybediyor. ,Apple\u2019\u0131n iPhone modeli \u00c7inli \u00fcreticilerin daha uygun fiyat, yenilik\u00e7i dizayn ve g\u00fc\u00e7l\u00fc donan\u0131mla sunduklar\u0131 modellerle rekabet etmekte zorlan\u0131yor. ,Merkezi Hong Kong\u2019da bulunan k\u00fcresel end\u00fcstri analiz ve ara\u015ft\u0131rma kurulu\u015fu Counterpoint Research\u2019in verilerine g\u00f6re, ge\u00e7en y\u0131l\u0131n son \u00e7eyre\u011finde \u00c7in cep telefonu piyasas\u0131ndaki pay\u0131 y\u00fczde 15 olan Apple\u2019\u0131n pazar pay\u0131 bu y\u0131l\u0131n ilk \u00e7eyre\u011finde y\u00fczde 13\u2019e, ikinci \u00e7eyre\u011finde ise y\u00fczde 8\u2019e d\u00fc\u015ft\u00fc. ,B\u00f6ylece, Apple, \u00c7in cep telefonu piyasas\u0131nda ancak kendine be\u015finci s\u0131rada yer bulabildi. \u00dclkenin cep telefonu piyasas\u0131n\u0131n zirvesinde ise y\u00fczde 26 pazar pay\u0131 ile \u00c7inli Huawei yer al\u0131yor. Benzer bir durum Hindistan pazar\u0131nda da ya\u015fan\u0131yor., Verilere g\u00f6re, Apple\u2019\u0131n iPhone modeli bu y\u0131l\u0131n ikinci \u00e7eyre\u011finde Hindistan\u2019da ilk 5\u2019te yer alamad\u0131 ve pazar pay\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc G\u00fcney Koreli ve \u00c7inli firmalara kapt\u0131rd\u0131. Hindistan piyasas\u0131nda, G\u00fcney Koreli teknoloji devi Samsung y\u00fczde 29\u2019luk pay\u0131yla zirvede yer al\u0131rken, onu y\u00fczde 28\u2019lik pay\u0131yla Xiaomi izledi. ,D\u00fcnya genelinde Apple\u2019\u0131n cep telefonu sat\u0131\u015flar\u0131 ise Huawei firmas\u0131n\u0131n ata\u011f\u0131ndan sonra, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131raya geriledi. Gartner\u2019\u0131n verilerine g\u00f6re, bu y\u0131l\u0131n ikinci \u00e7eyre\u011finde d\u00fcnya genelinde 72,3 milyon adet cep telefonu satan Samsung bu alanda zirvedeki yerini korurken Huawei nisan-haziran d\u00f6neminde d\u00fcnya genelinde 49,8 milyon adet cep telefonu sat\u0131\u015f\u0131yla ikinci s\u0131raya y\u00fckseldi. Apple y\u0131l\u0131n ikinci \u00e7eyre\u011finde d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda 44,7 milyon adet iPhone sat\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131raya geriledi.