Apple'dan flaş hamle! iPhone'lar için çarpıcı WhatsApp kararını verdi

Teknoloji d\u00fcnyas\u0131 bu haberle sallan\u0131yor! ,Apple ve WhatsApp aras\u0131nda son aylar ya\u015fanan 'so\u011fuk sava\u015f'ta yeni bir hamle daha geldi.,Gelen son habere g\u00f6re Apple, b\u00fct\u00fcn WhatsApp sticker'lar\u0131n\u0131 App Store'dan sildi.\r\n,Apple cephesinden iPhone kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 \u00fczecek bir haber geldi. ,Teknoloji devi Apple, b\u00fct\u00fcn WhatsApp sticker\u2019lar\u0131n\u0131 App Store\u2019dan sildi.\r\n\r\n,Apple s\u00f6z konusu karar\u0131 i\u00e7in \u201cApp Store\u2019un kurallar\u0131n\u0131n ihlal edilmesi\u201dni g\u00f6sterdi. \r\n\r\n,WhatsApp konu\u015fmalar\u0131na bir s\u00fcredir renk katan sticker \u00f6zelli\u011fi, hem iOS hem de Android i\u00e7in kullan\u0131ma sunulmu\u015ftu.,.