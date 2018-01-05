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Ramazan
Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi
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Geçtiğimiz haftalarda bazı iPhone cihazlarının bataryalarını bilerek yavaşlattığı ortaya çıkan ve bunun üzerine özür dileyen Apple'dan itiraf gibi yeni bir açıklama geldi.
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