Apple evden çalışacak eleman arıyor
Dünya'nın en değerli şirketi olan Apple'da çalışmak pek çok kişinin hayali! ABD merkezli Teknoloji devi Apple, ilginç bir iş ilanı ile gündemde
Apple, evden çalışmaya imkan veren iş ilanı ile ülke basınında geniş yer buldu. Şirket, ürünleri ile ilgili kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayacak danışmanları işe alacağını duyurdu.
İşin en dikkat çeken yanı ise Apple'ın bu kişilerin evden çalışmasına olanak sağlayacak olması.
Peki Apple'ın iş görüşmeleirnde adaylara sorduğu soruları biliyor musunuz? ABD basında yer alan iddialara göre, Apple çalışan adaylarına şu soruları soruyor...