Apple’ın yeni iPhone’ların özellikler sızdı

Apple resmi bir a\u00e7\u0131klama ger\u00e7ekle\u015ftirmese de s\u0131zd\u0131r\u0131lan TENAA belgeleri, 2018 model iPhone\u2019lar\u0131n batarya de\u011ferlerini ortaya koyuyor.\r\n\r\n,iPhone Xs Max, Apple\u2019\u0131n bir ak\u0131ll\u0131 telefonda kulland\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck batarya olan 3 bin 174mAh bataryaya sahip.\r\n\r\n,ABD merkezli teknoloji devi Apple'\u0131n merakla beklenen lansman\u0131 ile g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kan yeni iPhone modellerinin T\u00fcrkiye fiyatlar\u0131n\u0131n en olaca\u011f\u0131 bir s\u00fcredir merak ile bekleniyordu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte yeni iPhone modellerinin spot fiyatlar\u0131...\r\n\r\n,iPhone Xr'nin 64 GB\u2019l\u0131k versiyonu 9.499 TL fiyata sahip.\r\n\r\n,iPhone XS Max\u2018in 256 GB\u2019l\u0131k versiyonu 13.999 TL fiyat etiketine sahip.\r\n\r\n,Elbette bu Apple'\u0131n belirledi\u011fi T\u00fcrkiye fiyatlar\u0131 de\u011fil ve Apple'\u0131n fiyatlar\u0131yla de\u011fi\u015fiklik g\u00f6sterebilir\r\n\r\n,D\u00fcn gere\u00e7ekle\u015fen lansman sonras\u0131 Apple, 3 iPhone modelinin sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 durdurdu.\r\n\r\n,Ancak bu Apple'\u0131n bu \u00fcr\u00fcnlere deste\u011fi \u00e7ekti\u011fi anlan\u0131ma gelmiyor.\r\n\r\n,Yani gerekti\u011finde paras\u0131n\u0131 verip ayr\u0131ca sat\u0131n alman\u0131z gerekecek!\r\n\r\n, Yani 79 TL \u00f6deyerek ayr\u0131ca bu ara kabloyu sat\u0131n alman\u0131z gerekecek.\r\n\r\n,5.8 in\u00e7 iPhone XS ve 6.5 in\u00e7 iPhone Xs Max\u2019te Super Retina ekranlara yer verildi.\r\n\r\n,iPhone\u2019a \u00c7ift SIM \u00f6zelli\u011fini de getiren iPhone Xs ve iPhone Xs Max, 14 Eyl\u00fcl Cuma g\u00fcn\u00fc \u00f6n sipari\u015fe a\u00e7\u0131lacak ve 21 Eyl\u00fcl Cuma g\u00fcn\u00fcnden itibaren ma\u011fazalarda sat\u0131\u015fa sunulacak.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu modellerde bir ak\u0131ll\u0131 telefondaki ilk 7 nanometre \u00e7ip olan A12 Bionic \u00e7ip ile yeni nesil Neural Engine, daha h\u0131zl\u0131 Face ID, daha geni\u015f stereo ses ve yeni harika alt\u0131n renk se\u00e7ene\u011fi bulunuyor.\r\n\r\n,5.8 in\u00e7 ve 6.5 in\u00e7 boyutlar\u0131nda sunulan1 \u00f6zel OLED tasar\u0131ml\u0131 bu Super Retina ekranlar, Dolby Vision ve HDR10 deste\u011fi sunmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ak\u0131ll\u0131 telefon d\u00fcnyas\u0131ndaki en ger\u00e7ek renkler i\u00e7in iOS sistemi \u00e7ap\u0131nda renk y\u00f6netimi \u00f6zelli\u011fiyle birlikte geliyor.\r\n\r\n,iPhone Xs ve iPhone Xs Max HDR foto\u011fraflarda, muhte\u015fem parlakl\u0131k ve ger\u00e7ek siyahlarla 1.000.000:1 kontrast oran\u0131 sunuyor ve %60 daha fazla dinamik aral\u0131k sa\u011fl\u0131yor. iPhone Xs Max; videolar, filmler ve oyunlar i\u00e7in 3 milyondan fazla pikselle daha etkileyici bir deneyim ya\u015fat\u0131rken bug\u00fcne kadar bir iPhone\u2019da yer alan en b\u00fcy\u00fck ekran\u0131 iPhone 8 Plus\u2019a benzer bir boyutta sunuyor.,\u00d6n ve arka cam tasar\u0131m\u0131nda, \u00e7izilmeye kar\u015f\u0131 daha fazla dayan\u0131kl\u0131l\u0131k sa\u011flayan ve \u015fimdiye kadar bir ak\u0131ll\u0131 telefonda kullan\u0131lan en sa\u011flam cam yer al\u0131yor. Arka y\u00fczeydeki cam daha h\u0131zl\u0131 kablosuz \u015farj olana\u011f\u0131 sunuyor.\r\n\r\n,iPhone Xs, foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131k alan\u0131nda iPhone\u2019dan \u00f6nce m\u00fcmk\u00fcn olmayan inovasyonlar sunmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Neural Engine kullanarak geli\u015fmi\u015f derinlik ayr\u0131\u015ft\u0131rma, y\u00fcksek dinamik aral\u0131\u011fa ve harika detaylara sahip foto\u011fraflar olu\u015fturan Ak\u0131ll\u0131 HDR, Portre modu foto\u011fraflarda geli\u015fmi\u015f bokeh kalitesi ve Foto\u011fraflar uygulamas\u0131nda kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan ayarlanabilen dinamik alan derinli\u011fi gibi \u00f6zelliklerin t\u00fcm\u00fc, herkesin kullanabildi\u011fi teknoloji harikas\u0131 foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131k tekniklerine b\u00fcy\u00fck geli\u015fmeler getiriyor.\r\n\r\n,\u0130ki kat daha h\u0131zl\u0131 yeni bir sens\u00f6re sahip 12 megapiksel \u00e7ift kamera sistemi, 2x optik yak\u0131nla\u015ft\u0131rma ile \u00e7ift optik g\u00f6r\u00fcnt\u00fc stabilizasyonu sunuyor. Ak\u0131ll\u0131 HDR, daha fazla vurgu ve g\u00f6lge detaylar\u0131na sahip foto\u011fraflar \u00e7ekmenizi sa\u011fl\u0131yor. Daha geni\u015f ve derin pikseller g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin daha ger\u00e7ek\u00e7i olmas\u0131na olanak verirken lo\u015f \u0131\u015f\u0131k ko\u015fullar\u0131ndaki performans\u0131 art\u0131r\u0131yor.\r\n\r\nPortre modundaki geli\u015fmi\u015f derinlik ayr\u0131\u015ft\u0131rma \u00f6zelli\u011fi sayesinde profesyonel d\u00fczeyde bokeh efektine sahip daha ayr\u0131nt\u0131l\u0131 portre foto\u011fraflar\u0131 \u00e7ekilebiliyor. Yeni Derinlik Denetimi, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n Foto\u011fraf uygulamas\u0131nda hem ger\u00e7ek zamanl\u0131 \u00f6nizlemede3 hem de \u00e7ekimden sonra alan derinli\u011fini dinamik olarak ayarlayarak arka plan\u0131 flula\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f etkileyici portreler \u00e7ekmelerini sa\u011fl\u0131yor.\r\n\r\nDerinlik Denetimi\u2019ne sahip Portre modu, selfie\u2019ler i\u00e7in TrueDepth kamerada da bulunuyor.