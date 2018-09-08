Apple kullananlara kötü haber! Trump açıkladı...

Trump, ki\u015fisel Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda Amerikal\u0131 teknoloji devi Apple\u2019a \u00fcr\u00fcnlerini \u00c7in yerine ABD\u2019de \u00fcretmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. ,\u015eirketin \u00fcr\u00fcnlerinin \u00c7in\u2019de \u00fcretmeye devam etmesi durumunda tarifelerden etkilenece\u011fine i\u015faret eden Trump, \u201cApple \u00fcr\u00fcnlerinin fiyatlar\u0131 \u00c7in\u2019e getirebilece\u011fimiz devasa tarifeler nedeniyle artabilir. Bunun s\u0131f\u0131r vergili hatta vergi te\u015fvikli kolay bir \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc var. \u00dcr\u00fcnlerinizi \u00c7in yerine ABD\u2019de \u00fcretin. Fabrikalar\u0131n\u0131z\u0131 in\u015fa etmeye \u015fimdi ba\u015flay\u0131n. Heyecan verici\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Donald Trump'\u0131n payla\u015f\u0131mda do\u011frudan yer verdi\u011fi Apple'\u0131n piyasaya s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc Iphone ve Ipadlerin b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc \u00c7in'in Zhengzhou kentindeki Foxconn fabrikas\u0131nda \u00fcretti\u011fi belirtiliyor.,Ba\u015fkan Trump, d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 bir ba\u015fka a\u00e7\u0131klamada da \u00c7in'den ithal edilen 200 milyar dolarl\u0131k \u00fcr\u00fcne getirilecek tarifelere ilaveten 267 milyar dolarl\u0131k yeni g\u00fcmr\u00fck vergisinin daha k\u0131sa s\u00fcrede uygulamaya haz\u0131r oldu\u011funu kaydetti.,Trump y\u00f6netimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, do\u011fal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, t\u00fct\u00fcn mamullerinden otomobil lasti\u011fine kadar 5 bin farkl\u0131 \u00fcr\u00fcn\u00fcn yer ald\u0131\u011f\u0131 200 milyar dolarl\u0131k \u00c7in men\u015feli \u00fcr\u00fcn\u00fcn listesini 10 Temmuz'da a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,\u00c7in'in halihaz\u0131rda 50 milyar dolarl\u0131k \u00fcr\u00fcn\u00fcne y\u00fczde 25 oran\u0131nda g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulayan Trump y\u00f6netiminin, 467 milyar dolarl\u0131k \u00c7in men\u015feli \u00fcr\u00fcne daha tarife getirilmesi, \u00fclkenin \u00c7in'den ithal etti\u011fi b\u00fct\u00fcn \u00fcr\u00fcnlerin g\u00fcmr\u00fck vergisine tabi tutulaca\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor.,S\u00f6z konusu listedeki \u00fcr\u00fcnlere g\u00fcmr\u00fck vergisi getirilmesinin Amerikan \u015firketlerini nas\u0131l etkileyece\u011fini anlamaya y\u00f6nelik 60 g\u00fcnl\u00fck geri bildirim s\u00fcresi 6 Eyl\u00fcl Per\u015fembe itibar\u0131yla sona erdi. ABD Ticaret Temsilcili\u011finin geri bildirimler do\u011frultusunda listede de\u011fi\u015fiklikler yapma hakk\u0131 bulunuyor.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n \u00c7in'e y\u00f6nelik son a\u00e7\u0131klamalar\u0131, iki \u00fclke aras\u0131ndaki ticaret m\u00fczakerelerinde ilerleme sa\u011flanamad\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik spek\u00fclasyonlar\u0131 destekliyor.,ABD Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n resmi verilerine g\u00f6re, ge\u00e7en sene \u00c7in'den ithal edilen t\u00fcm mallar\u0131n toplam de\u011feri yakla\u015f\u0131k 505,5 milyar dolara tekab\u00fcl etmi\u015fti. Bu y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda \u00c7in'den ithal edilen \u00fcr\u00fcnlerin toplam de\u011feri ise 250 milyar dolar civar\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti.,Yakla\u015f\u0131k 200 milyar dolarl\u0131k \u00c7in \u00fcr\u00fcn\u00fcne y\u00f6nelik tarifelerin k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde uygulanmaya ba\u015flanabilece\u011fini belirten Trump, "Bunu yapmaktan nefret ediyorum ancak bunun (200 milyar dolarl\u0131k \u00c7in \u00fcr\u00fcn\u00fcne y\u00f6nelik tarifeler) arkas\u0131ndan 267 milyar dolarl\u0131k g\u00fcmr\u00fck vergisi daha ben istersem k\u0131sa s\u00fcrede uygulanmaya haz\u0131r. Bu, i\u015fleri tamamen de\u011fi\u015ftirecek." ifadelerini kulland\u0131.