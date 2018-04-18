Apple, o hizmetinin fişini çekiyor

Ve Apple o hizmetin fi\u015fini \u00e7ekti\u011fini duyurdu.,.,ABD merkezli teknoloji devi 2001 y\u0131l\u0131nda kullan\u0131ma sundu\u011fu iTunes'un fi\u015fini \u00e7ekmeye haz\u0131rlan\u0131yor.,NTV'ye g\u00f6re zira m\u00fczik end\u00fcstrisindeki baz\u0131 ki\u015filere g\u00f6nderdi\u011fi e-postada iTunes LP'lerini yak\u0131nda sonland\u0131raca\u011f\u0131n\u0131 duyuran Apple, bu alanda ilk ad\u0131m\u0131 bu \u015fekilde atm\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.,17 y\u0131ld\u0131r kullan\u0131mda olan uygulaman\u0131n ak\u0131beti ile ilgili Apple'dan hen\u00fcz resmi bir a\u00e7\u0131klama bulunmuyor. PC Mag'in \u015firkete yak\u0131n kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberine g\u00f6re, iTunes, 31 Mart 2019'da kullan\u0131mdan kald\u0131r\u0131lacak.,iPhone ve iPad'lere gelecek yeni iOS ile birlikte Apple'\u0131n deste\u011fi sundu\u011fu cihazlar listesine yenilerinin eklenmesine ise kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131yor.,\u015eirkete yak\u0131n kaynaklar Apple deste\u011finin iPhone 5S\u2019lerden \u00e7ok yak\u0131nda bitece\u011fini i\u015faret ediyor.