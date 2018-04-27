Apple o ürünlerin fişini çekti

Apple, AirPort, AirPort Extreme ve Time Capsule y\u00f6nlendiricilerinin \u00fcretimini durdurdu\u011funu yapt\u0131\u011f\u0131 resmi a\u00e7\u0131klama ile kamuoyuna duyurdu. \r\n\r\n,ABD bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re bu Apple'\u0131n router pazar\u0131ndan tamamen \u00e7\u0131kmas\u0131 anlam\u0131na geliyor. \r\n\r\n,Ayn\u0131 haberlere g\u00f6re, Apple'\u0131n bu karar\u0131 almas\u0131n\u0131n arkas\u0131ndaki ana neden \u00fcr\u00fcnlerin sat\u0131\u015f rakam\u0131n\u0131n g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e d\u00fc\u015fmesi ve pop\u00fclaritesini kaybetmesi oldu.\r\n,Yap\u0131lan resmi a\u00e7\u0131klamada Apple'\u0131n mevcut \u00fcr\u00fcn sahiplerini ma\u011fdur etmemek i\u00e7in \u00fcr\u00fcn\u00fc yaz\u0131l\u0131msal olarak desteklemeyi s\u00fcrd\u00fcrece\u011finin alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n,Hen\u00fcz resmi bir a\u00e7\u0131klama bulunmasa da Apple 2001 y\u0131l\u0131nda kullan\u0131ma sundu\u011fu iTunes'un fi\u015fini \u00e7ekmeye haz\u0131rlan\u0131yor. \r\n,Zira m\u00fczik end\u00fcstrisindeki baz\u0131 ki\u015filere g\u00f6nderdi\u011fi e-postada iTunes LP'lerini yak\u0131nda sonland\u0131raca\u011f\u0131n\u0131 duyuran Apple, bu alanda ilk ad\u0131m\u0131 bu \u015fekilde atm\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.,PC Mag'in \u015firkete yak\u0131n kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberine g\u00f6re, iTunes, 31 Mart 2019'da kullan\u0131mdan kald\u0131r\u0131lacak.\r\n,.,Apple o \u00fcr\u00fcnlerin fi\u015fini \u00e7ekti