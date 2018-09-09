Arabaya koyduğunuz pet şişeler bakın neye sebep oluyor!

Pop\u00fcler bir YouTube kanal\u0131nda yay\u0131nlanan bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler milyonlarca s\u00fcr\u00fcc\u00fcy\u00fc yak\u0131ndan ilgilendiriyor.\r\n\r\n,Pet \u015fi\u015feyi arabada geli\u015fig\u00fczel b\u0131rakan s\u00fcr\u00fcc\u00fc, arabadan iniyor. ,Araba g\u00fcne\u015fin alt\u0131nda saatlerce kal\u0131yor.\r\n\r\n,Pet \u015fi\u015fe bak\u0131n g\u00fcne\u015fin alt\u0131nda neye sebep oluyor?\r\n,G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 koltu\u011fa temas ediyor...,Koltu\u011fu yakmaya ba\u015fl\u0131yor!\r\n\r\n,\u0130\u015fte sonu\u00e7... E\u011fer pet \u015fi\u015fe biraz daha ara\u00e7ta bu halde kalsayd\u0131 daha ciddi bir hasar s\u00f6z konusu olabilirdi!\r\n\r\n