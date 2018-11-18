Araç sahiplerine kritik uyarı: 1 Aralık'ı beklemeyin

TESK Genel Ba\u015fkan\u0131 Bendevi Paland\u00f6ken, ticari ara\u00e7lar i\u00e7in 1 Aral\u0131k itibar\u0131yla k\u0131\u015f lasti\u011fi zorunlulu\u011funun ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Paland\u00f6ken, "Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n 7 derecenin alt\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc yerlerde vatanda\u015flar\u0131m\u0131z 1 Aral\u0131k'\u0131 beklemeden ara\u00e7lar\u0131na k\u0131\u015f lasti\u011fini takt\u0131rmal\u0131" ifadesini kulland\u0131.,T\u00fcrkiye Esnaf ve Sanatkarlar\u0131 Konfederasyonu (TESK) Genel Ba\u015fkan\u0131 Bendevi Paland\u00f6ken, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fclke genelinde hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret etti.,Ticari ara\u00e7lar i\u00e7in k\u0131\u015f lasti\u011fi zorunlulu\u011funun 1 Aral\u0131k itibar\u0131yla ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Paland\u00f6ken, \u00f6zel ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fclerinin de ara\u00e7lar\u0131na bu lastiklerden takt\u0131rmas\u0131n\u0131n \u00f6nemli oldu\u011funu vurgulad\u0131.,Ge\u00e7en y\u0131l uygulaman\u0131n zorunlu oldu\u011fu 5 ayda meydana gelen 127 bin 283 trafik kazas\u0131nda 81 bin 511 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131, 952 ki\u015finin de hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirten Paland\u00f6ken, \u015funlar\u0131 kaydetti:,"Ticari ara\u00e7lar i\u00e7in zorunlu olan k\u0131\u015f lasti\u011fi \u00f6zel ara\u00e7lara da tak\u0131lmal\u0131. Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n 7 derecenin alt\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc yerlerde vatanda\u015flar\u0131m\u0131z 1 Aral\u0131k'\u0131 beklemeden ara\u00e7lar\u0131na k\u0131\u015f lasti\u011fini takt\u0131rmal\u0131.,\u015eu an uygulanan para cezas\u0131 715 lira. Ceza tutar\u0131 1 Ocak'tan itibaren yeniden de\u011ferleme oran\u0131nda artacak. 1 Ocak-1 Nisan aras\u0131nda yeni ceza tutar\u0131 uygulanacak. A\u015f\u0131r\u0131 yo\u011funluk ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in vatanda\u015flar\u0131m\u0131z \u015fimdiden k\u0131\u015f lasti\u011fini takt\u0131rmal\u0131.,Ara\u00e7lar\u0131n k\u0131\u015fl\u0131k bak\u0131mlar\u0131 yap\u0131lmal\u0131. Arac\u0131n k\u0131\u015fa haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 k\u00fclfet gibi g\u00f6r\u00fclmemeli."