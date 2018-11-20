Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim geldi

Enerji Petrol Gaz \u0130kmal \u0130stasyonlar\u0131 \u0130\u015fveren Sendikas\u0131 (EPG\u0130S), benzin ve motorin fiyatlar\u0131na indirim geldi\u011fini duyurdu.\r\n,EPG\u0130S, benzinin pompa fiyatlar\u0131na ortalama 19 kuru\u015f indirim geldi\u011fini duyurdu.,Buna g\u00f6re, benzinin litresi \u0130stanbul'da 6,58 liradan 6,39 liraya, Ankara'da 6,69 liradan 6,50 liraya, \u0130zmir'de ise 6,68 liradan 6,49 liraya indi. ,Da\u011f\u0131t\u0131m firmalar\u0131n\u0131n belirledi\u011fi fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle \u015firketler ve kentlere g\u00f6re k\u00fc\u00e7\u00fck de\u011fi\u015fiklikler g\u00f6steriyor. \r\n,Ayr\u0131ca; motorinde 22 Kuru\u015f\/Litre indirim ger\u00e7ekle\u015fti. ,Mevcut Uygulama olan E\u015fel Mobil Sistemi gere\u011fi indirim oran\u0131 kadar \u00d6TV'de art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fti\u011finden pompa fiyatlar\u0131nda de\u011fi\u015fiklik olmayacak. \r\n\r\n,.