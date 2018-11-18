Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor...

P\u00dc\u0130S motorine 22 kuru\u015f benzine ise 19 kuru\u015f indirim yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,Benzindeki indirimin pompa fiyat\u0131na yans\u0131yaca\u011f\u0131 i\u00e7in motorinle aras\u0131ndaki 5 kuru\u015fa d\u00fc\u015fecek.\r\n,Benzin ve motorin fiyatlar\u0131na indirim geliyor. Petrol \u00dcr\u00fcnleri \u0130\u015fverenler Sendikas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u0130mran Okumu\u015f, "20 Kas\u0131m sal\u0131 g\u00fcn\u00fcnden ge\u00e7erli olmak \u00fczere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz" dedi. ,\u0130ndirim motorinde 22 kuru\u015f, benzinde ise 19 kuru\u015f olacak. Benzindeki indirim pompa fiyatlar\u0131na yans\u0131yacak. \r\n,Yap\u0131lan indirimle birlikte benzin ve motorin aras\u0131ndaki 25 kuru\u015fluk fiyat fark\u0131 5 kuru\u015fa inecek.\r\n,.