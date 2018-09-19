Aracını satacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

55 ya\u015f\u0131ndaki Sait Erdem, 2016 model arac\u0131n\u0131 internetteki bir al\u0131\u015fveri\u015f sitesi \u00fczerinden sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kard\u0131. ,Ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda bu ki\u015filerin y\u00fczlerce ki\u015fiyi bu \u015fekilde ma\u011fdur etti\u011fini belirten Erdem, \u201cBu \u015febeke 14 firma ve 14 banka ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. , 120 bin TL'yi pe\u015fin veren \u0130lker K. 95 bin TL'lik Mustafa N.'ye ait \u00e7eki Sait Erdem'e verdi. , L\u00fctfen bu ara\u00e7lar piyasadan toplans\u0131n sahiplerine geri verilsin\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Arac\u0131n\u0131 satt\u0131ktan sonra ba\u015fka plakalarla 4. kez el de\u011fi\u015ftirdi\u011fini ileri s\u00fcren Erdem, \u201cBenim gibi gariban insan takip edip bu adam\u0131n kabar\u0131k bir dosyas\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131karabiliyorsa bizim savc\u0131lar\u0131m\u0131z da \u00e7\u0131karabilir\u201d diyerek yetkililerden yard\u0131m istedi.,Bir ay sonras\u0131 i\u00e7in verilen \u00e7ek kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z \u00e7\u0131k\u0131nca Erdem, doland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlad\u0131.\r\n\r\n,Erdem'in arac\u0131na Trabzon'dan Mustafa N. m\u00fc\u015fteri oldu. Mustafa N. arac\u0131n devri i\u00e7in arkada\u015f\u0131 \u0130lker K.'yi Adana'ya g\u00f6nderdi.,Bu adamlar bu i\u015fi yaparken arkas\u0131nda bakanlar\u0131n, sanat\u00e7\u0131lar\u0131n yetkililerin isimlerini kullan\u0131yorlar. ,\u0130HA'n\u0131n haberine g\u00f6re, Erdem, bankadan \u00e7eki sorgulad\u0131\u011f\u0131nda sa\u011flam oldu\u011fu s\u00f6ylendi. ,Biz devletimize, adaletimize, emniyetimize g\u00fcveniyoruz. L\u00fctfen bu adamlar\u0131n \u00fczerine gidin.