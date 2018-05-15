Arap basını duyurdu: Erdoğan ve May...

T\u00fcrkiye ve \u0130ngiltere Gazze i\u00e7in harekete ge\u00e7ti.\r\n,ABD b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011finin Kud\u00fcs'e ta\u015f\u0131nmas\u0131 sonras\u0131 d\u00fcn s\u00f6z konusu el\u00e7ili\u011fin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015f ve \u00e7\u0131kan olaylarda 61 Filistinli \u015fehit olmu\u015ftu.\r\n,Arap bas\u0131n\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Theresa May'in Ortado\u011fu i\u00e7in ortak eylem plan\u0131 a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n,Arap bas\u0131n\u0131n\u0131n duyurdu\u011fu habere g\u00f6re Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 May ortak eylem plan\u0131 a\u00e7\u0131klayacak.\r\n,T\u00fcrkiye karar\u0131 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilan etti.