Arap dünyası ayağa kalktı! Flaş Türkiye çağrısı

\u0130stanbul merkezli Umeyye Stratejik Ara\u015ft\u0131rmalar Merkezi'nin yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131, Arap d\u00fcnyas\u0131ndan 100'\u00fc a\u015fk\u0131n siyasi ve d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr\u00fcn imzas\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan a\u00e7\u0131klamada, medyadaki dezenformasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile T\u00fcrkiye ekonomisinin hedef al\u0131nmas\u0131n\u0131n "planl\u0131" oldu\u011fu vurguland\u0131. \r\n,Arap d\u00fcnyas\u0131ndan 100'\u00fcn \u00fczerinde siyasi ve d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr, T\u00fcrkiye ekonomisinin hedef al\u0131nmas\u0131 ve medyada bu \u00fclkeye y\u00f6nelik karalama kampanyas\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclmesinin "siyasi ve planl\u0131 oldu\u011funu" belirterek, T\u00fcrkiye'ye destek \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n,D\u00fcnyadaki \u00f6zg\u00fcr halklardan, "T\u00fcrkiye'nin demokrasi tecr\u00fcbesini desteklemeleri" istenen a\u00e7\u0131klamada, "T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131n, elde edilen demokratik kazan\u0131mlar\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131\u011fa u\u011frat\u0131lmas\u0131" amac\u0131yla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. \r\n,T\u00fcrkiye'nin yan\u0131nda yer alman\u0131n insani ve ahlaki bir sorumluluk haline geldi\u011fi kaydedilen a\u00e7\u0131klamada, bu deste\u011fin demokrasinin in\u015fas\u0131 i\u00e7in katma bir g\u00fc\u00e7 te\u015fkil edece\u011fi belirtildi. \r\n,A\u00e7\u0131klamada T\u00fcrkiye'nin i\u00e7eride ve d\u0131\u015far\u0131da izledi\u011fi stratejik siyasetten, milli g\u00fcvenli\u011fini g\u00fcvence alt\u0131na alan ve b\u00f6lgenin g\u00fcvenli\u011fini koruyan kazan\u0131mlar\u0131ndan, ter\u00f6re kar\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fc bir set olu\u015fturarak kom\u015fular\u0131na ve uluslararas\u0131 topluma yapt\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck hizmetlerden \u00f6vg\u00fcyle s\u00f6z edildi. ,\u00d6zg\u00fcrl\u00fck ve demokrasi d\u00fc\u015fmanlar\u0131n\u0131n t\u00fcm karalama kampanyalar\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k Umeyye Stratejik Ara\u015ft\u0131rmalar Merkezi'nin, T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n ve se\u00e7ilmi\u015f kurumlar\u0131n\u0131n yan\u0131nda yer alaca\u011f\u0131 vurgulanan a\u00e7\u0131klamada, Arap d\u00fcnyas\u0131na, halklara, sivil toplum kurulu\u015flar\u0131na, \u00f6zg\u00fcrl\u00fck ve onurlu bir hayat arayan herkese "demokratik tecr\u00fcbesini tamamlamas\u0131, elde etti\u011fi kazan\u0131mlar\u0131 ve ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumas\u0131 i\u00e7in T\u00fcrkiye'ye destek vermeleri" \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,A\u00e7\u0131klamada ayr\u0131ca t\u00fcm medya kurulu\u015flar\u0131n\u0131n ahlaki ve mesleki g\u00f6revlerini yerine getirerek, T\u00fcrkiye ile ilgili haberleri, objektif ve titiz bir \u015fekilde vermeleri gerekti\u011fi hat\u0131rlat\u0131ld\u0131. \r\n,Umeyye Stratejik Ara\u015ft\u0131rmalar Merkezi'nin yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya imza atan isimler aras\u0131nda Merkez Ba\u015fkan\u0131 Bessam Duveyhi, Suriyeli eski bakanlardan Esad Mustafa, eski Irak Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Tar\u0131k Ha\u015fimi ve Moritanya Meclis Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muhammed Gulam e\u015f-\u015eeyh de bulunuyor. \r\n