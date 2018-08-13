Arap ülkelerinin önemli isimlerinden, Türkiye'ye destek yağdı

\r\nAl Jazeera televizyonun Cezayir as\u0131ll\u0131 haber spikeri Ania El Afandi ise, sosyal medya hesab\u0131 Twitter \u00fczerinden T\u00fcrk\u00e7e bir mesaj payla\u015farak, "T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n dolara kar\u015f\u0131 de\u011fer kaybetmesine sevinen siyonist Araplara iki \u00e7ift s\u00f6z\u00fcm var... T\u00fcrkler, bizlerde ve vatanlar\u0131nda \u00e7ok de\u011ferliler" dedi.\r\n,\r\n\r\nKatar'\u0131n \u00fcnl\u00fc medya y\u00f6neticilerinden ve yazarlar\u0131ndan Jaber el Harmi de T\u00fcrk\u00e7e yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131nda, "Amerika'n\u0131n T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 birlik olup sava\u015f a\u00e7mas\u0131 beklenen bir \u015fey. T\u00fcrkiye'nin "M\u00fcsl\u00fcman bir \u00fclkenin" ekonomik ve siyasi a\u00e7\u0131dan ba\u011f\u0131ms\u0131z olmas\u0131n\u0131 kabullenemiyorlar. Ama baz\u0131 Araplar\u0131n,T\u00fcrkiye'ye a\u00e7\u0131lan sava\u015fa sevinmeleri ve destek vermeleri b\u00fcy\u00fck Al\u00e7akl\u0131kt\u0131r.." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\r\nKatar'da da binlerce insan T\u00fcrkiye'ye destek olmak ad\u0131na d\u00f6vizini bozdurup T\u00fcrk Liras\u0131 almaya ba\u015flad\u0131. Katar halk\u0131 bu deste\u011fi sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015farak t\u00fcm d\u00fcnyaya g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,Kuveytli akademisyen Prof. Dr. Hakim el-Mutayri a\u00e7\u0131klamas\u0131nda "\u0130slam \u00fcmmeti, Amerikal\u0131lar\u0131n ve Bat\u0131n\u0131n askeri, ekonomik, siyasi ve hatta d\u00fc\u015f\u00fcncelerimize bile h\u00e2kim olmak isteyen hegemonyas\u0131na kar\u015f\u0131 \u00f6zg\u00fcrle\u015fme sava\u015f\u0131 vermektedir. T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik a\u00e7\u0131lan sava\u015f s\u00fcren bu \u00e7at\u0131\u015fman\u0131n bir kan\u0131t\u0131d\u0131r. \u0130slam \u00fcmmetinin T\u00fcrk halk\u0131na ekonomik y\u00f6nden destek olmas\u0131, yan\u0131nda durmas\u0131 gerekir. Bu sava\u015f \u0130slam \u00fcmmetinin Filistin'den, Afganistan'dan ve T\u00fcrkiye'den Amerika'n\u0131n siyasi, ekonomik i\u015fgalinden kurtarma sava\u015f\u0131d\u0131r. Bu sava\u015fta \u0130slam \u00fcmmetinin ve m\u00fclk\u00fcn\u00fcn ve kan\u0131n\u0131n ucuz oldu\u011fu sava\u015ft\u0131. #Kazanaca\u011f\u0131z" ifadelerinde bulundu.\r\n\r\n,.,Arap \u00fclkelerinin \u00f6nemli isimleri, sosyal medya hesaplar\u0131ndan destek a\u00e7\u0131klamalar\u0131 yaparken, Katar halk\u0131 da, dolarlar\u0131n\u0131 T\u00fcrk Liras\u0131'na \u00e7eviriyor.\r\n\r\n,ABD'nin T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 skandal yapt\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'ye destek mesajlar\u0131 gelmeye devam ediyor.