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Türkiye Gazetesi

Aras Dağları off-road tutkunlarının gözdesi

Aras Dağları off-road tutkunlarının gözdesi
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Off-road sporu için gereken yüksek ve düşük düzeyde kar miktarı avantajının yanı sıra birbirinden güzel doğal alanların bulunduğu Aras Dağları, Iğdır, Ağrı ve Kars'taki sporcular tarafından tercih ediliyor. .

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