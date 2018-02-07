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Ramazan
Aras Dağları off-road tutkunlarının gözdesi
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Off-road sporu için gereken yüksek ve düşük düzeyde kar miktarı avantajının yanı sıra birbirinden güzel doğal alanların bulunduğu Aras Dağları, Iğdır, Ağrı ve Kars'taki sporcular tarafından tercih ediliyor. .
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