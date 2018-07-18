Arda'nın değeri 4 milyon euro'ya düştü

S\u00fcper Lig'de Medipol Ba\u015fak\u015fehir'de kiral\u0131k olarak top ko\u015fturan Arda Turan'\u0131n mevcut piyasa de\u011feri ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131la oranla b\u00fcy\u00fck bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fad\u0131.,Transfermarkt verilerine g\u00f6re, 31 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun piyasa de\u011feri 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.\r\n \r\n,Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda transfer olarak Katalan ekibinin en pahal\u0131 transferleri aras\u0131na giren Arda Turan, 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n ocak ay\u0131nda transfermarkt verilerine g\u00f6re 28 milyon Euro piyasa de\u011ferine sahipti. \r\n\r\n,Mill\u00ee futbolcu, bug\u00fcn itibar\u0131yla 4 milyon Euro de\u011ferinde g\u00f6steriliyor. \r\n,\r\nArda'n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 piyasa de\u011feri kayb\u0131 ise tam y\u00fczde 85,7 olarak dikkat \u00e7ekti.\r\n \r\n,T\u00fcrk futbolcular aras\u0131nda G\u00f6khan T\u00f6re'nin de\u011feri 14 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya, Mehmet Topal'\u0131n de\u011feri 10 milyon euro'dan 2,5 milyon euro'ya; Caner Erkin'in de\u011feri 9 milyon euro'dan 2,2 milyon euro'ya, O\u011fuzhan \u00d6zyakup'un de\u011fere ise 14 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya geriledi. (FutbolArena),Arda Turan ile ilgili fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131...