Arda Turan'a 16 maç ceza!

Medipol Ba\u015fak\u015fehir'de top ko\u015fturan Arda Turan, Sivasspor ma\u00e7\u0131nda hakeme y\u00f6nelik yapt\u0131\u011f\u0131 hareketin ard\u0131ndan 16 ma\u00e7 ceza ald\u0131.,Hat\u0131rlanaca\u011f\u0131 gibi Engin Baytar, G.Saray ile F.Bah\u00e7e aras\u0131nda oynanan T\u00fcrkiye Kupas\u0131 final ma\u00e7\u0131nda hakem C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r'\u0131 yakas\u0131ndan tutup tartaklam\u0131\u015f, 4. hakeme k\u00fcf\u00fcr etmi\u015f ve trib\u00fcnlere hareket \u00e7ekmi\u015fti. PFDK, o d\u00f6nem Engin'e 11 ma\u00e7 ceza vermi\u015fti. ,"MED\u0130POL BA\u015eAK\u015eEH\u0130R FUTBOL KUL\u00dcB\u00dc sporcusu ARDA TURAN'\u0131n, m\u00fcsabaka hakemine y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131s\u0131 nedeniyle takdiren 10 RESM\u0130 M\u00dcSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na,\r\n\r\n,ihra\u00e7 sonras\u0131 m\u00fcsabaka hakemine y\u00f6nelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESM\u0130 M\u00dcSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na,,ihra\u00e7 sonras\u0131 m\u00fcsabaka hakemine y\u00f6nelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESM\u0130 M\u00dcSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na,\r\n\r\nCezalar\u0131n birle\u015ftirilmesi suretiyle toplam 16 RESM\u0130 M\u00dcSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na," karar verilmi\u015ftir.,MED\u0130POL BA\u015eAK\u015eEH\u0130R FUTBOL KUL\u00dcB\u00dc sporcusu JOSE MARCIO DA COSTA (Mossoro)'n\u0131n, 04.05.2018 tarihinde oynanan MED\u0130POL BA\u015eAK\u015eEH\u0130R FUTBOL KUL\u00dcB\u00dc - DEM\u0130RGRUP S\u0130VASSPOR Spor Toto S\u00fcper Lig \u0130lhan Cavcav Sezonu m\u00fcsabakas\u0131nda, m\u00fcsabaka hakemine y\u00f6nelik fiili m\u00fcdahale i\u00e7eren sportmenli\u011fe ayk\u0131r\u0131 hareketi nedeniyle takdiren 3 RESM\u0130 M\u00dcSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na,\r\n\r\n,rakip tak\u0131m sporcusuna y\u00f6nelik sportmenli\u011fe ayk\u0131r\u0131 hareketi nedeniyle takdiren 1 RESM\u0130 M\u00dcSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na, karar verilmi\u015ftir.