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15 Temmuz Destanı
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SAĞLIK
-
Türkiye 'ince hastalık'ın tedavisinde başarılı
POLİTİKA
-
Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
YAŞAM
-
Nereli olduklarını söylediklerinde kimse inanmıyor
SPOR
-
Galatasaray'ın oteli için 10 yıllık kiralama teklifi
YAŞAM
-
E-5'te araç alev alev yandı
DÜNYA
-
Yunan mahkemesinden darbeci asker için yürütmeyi durdurma kararı!
GÜNDEM
-
Güven Timi metrobüsteki yankesiciyi yakaladı
YAŞAM
-
Isparta'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
GÜNDEM
-
2 yıllık üniversite mezununa kısa dönem askerlik yalanlandı
TEKNOLOJİ
-
Türk bilim insanları neolitik dönemin DNA şifrelerini çözecek
GÜNDEM
-
Savunma Bakanından, TSK'ya personel alımına ilişkin açıklama
YAŞAM
-
Sivas'ta terör örgütü PKK'ya yardım eden 4 kişi tutuklandı
SAĞLIK
-
Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına kış uyarısı
MAGAZİN
-
Demet Akalın hediye ettiği çizmelerin satışa çıktığını görünce çıldırdı
GÜNDEM
-
Tokat merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
YAŞAM
-
Plakası yüzünden yaşamı kâbusa döndü
POLİTİKA
-
Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı
POLİTİKA
-
Bahçeli: MHP, Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek
YAŞAM
-
Ödediği hesabı fazla bulunca hayatı değişti!
MAGAZİN
-
RTÜK'ten medya kuruluşlarına e-posta adresi uyarısı
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15 TEMMUZ
Ramazan
Arda Turan, Başakşehir ile anlaştı
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Barcelona'da top koşturan millî futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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