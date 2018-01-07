Arda Turan, Başakşehir'le prensipte anlaştı iddiası

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İdlib'de art arda patlamalar: 30 ölü, 70 yaralı
DÜNYA
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Yemen'de Suudi uçağı düştü
YAŞAM
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Uludağ'da kritik dakikalar... 5 kişi mahsur kaldı
YAŞAM
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Gasp şüphelisi yakalandı
YAŞAM
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Isparta'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya’da Galatasaray izdihamı
SPOR
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Son dakika! Arda Turan, Başakşehir'le prensipte anlaştı (Arda Hangi Takımda)
SPOR
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E.Yeni Malatyaspor hazırlık maçını 1-0 kazandı
YAŞAM
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Gölde mahsur kalan kuşları AFAD ekipleri kurtardı
MAGAZİN
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'Keloğlan'ın Fatma'sı' Fatma Karanfil, meğer Aşk-ı Memnu'da oynamış
SPOR
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Liverpool, Coutinho forması getiren taraftarlara ödeme yapacak
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Erdoğan konuşma yaparken ağlayan bebeğin annesine seslendi
YAŞAM
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Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
YAŞAM
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Ilgaz Dağı'nda sis etkili oluyor
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Cenk Tosun'dan şortunu giyen Orkan'a: Çabuk çıkar onu
SAĞLIK
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İşte uykulu hissetmenize neden olan 9 yiyecek
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Kırmızı turp nelere iyi gelir? (Kırmızı Turpun Faydaları Nelerdir?)
YAŞAM
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Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Recep Şen: Bizden daha akıllı oynadılar
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Saso Filipovski: Topu paylaşarak iyi basketbol oynadık
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Ramazan
Arda Turan, Başakşehir'le prensipte anlaştı iddiası
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Arda Turan yeniden Türkiye'ye geliyor... Peki Arda Turan hangi takımda? Başarılı oyuncu Başakşehir'le prensipte anlaştı...
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