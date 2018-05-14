Arda Turan hülle transferiyle 16 maçlık cezadan kurtulabilir

Hakemi itti\u011fi i\u00e7in 16 ma\u00e7 ceza alan Arda Turan, "h\u00fclle transfer" ile cezadan kurtulabilir. ,Arda Turan, Spor Toto S\u00fcper Ligi'nin 32. haftas\u0131nda, Medipol Ba\u015fak\u015fehir'in Sivasspor ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7ta, kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 olaylardan dolay\u0131 16 ma\u00e7 ceza alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Medipol Ba\u015fak\u015fehir, bu cezaya itiraz edeceklerini a\u00e7\u0131klasa da, bu ceza, Arda Turan'\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezonda bir hayli ma\u00e7 ka\u00e7\u0131raca\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\n,FIFA, bu tarz olaylarda 4 ma\u00e7tan fazla ceza alan oyuncular\u0131n cezalar\u0131n\u0131 hangi lige giderse gitsin ge\u00e7erli k\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Yani Arda Turan, sezon sonunda Medipol Ba\u015fak\u015fehir'den ayr\u0131lsa bile gitti\u011fi herhangi bir ligde bu cezay\u0131 \u00e7ekmek zorunda kalacak. Peki, Arda Turan'\u0131n bu cezay\u0131 en az hasarla atlatmas\u0131n\u0131n yolu ne? E\u011fer Arda Turan, bu cezay\u0131 en az hasarla atlatmak istiyorsa bunun tek yolu h\u00fclle transfer yapmas\u0131.\r\n\r\n,Bundesliga, Premier Lig gibi \u00f6nemli Avrupa ligleri son bulmu\u015f olsa da baz\u0131 ligler yaz\u0131n ba\u015fl\u0131yor. Norve\u00e7 ve Finlandiya gibi so\u011fuk iklimlerin h\u00e2kim oldu\u011fu \u00fclkelerde ya da Kuzey Amerika \u00fclkelerinde ligler bu yaz devam edecek.\r\n\r\nE\u011fer Arda Turan bu b\u00f6lgelerden FIFA'ya \u00fcye olan bir \u00fclkenin ligine gider ve cezas\u0131n\u0131 orada \u00e7ekerse, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezonun ba\u015f\u0131ndan itibaren Medipol Ba\u015fak\u015fehir formas\u0131n\u0131 terletebilir.