Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan ile ilgili fla\u015f bir a\u00e7\u0131klama geldi.,A\u00e7\u0131klamada; 'Arda Turan'\u0131n yeni tak\u0131m\u0131 belli oldu' denildi.\r\n\r\n,Demir Grup Sivasspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda ma\u00e7\u0131n hakemlerine y\u00f6nelik hareketleri nedeniyle 16 ma\u00e7 ceza alan deneyimli futbolcu hakk\u0131nda \u00e7arp\u0131c\u0131 bir a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n\r\n,Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Ba\u015fak\u015fehir formas\u0131 giyen Arda Turan`\u0131n 16 ma\u00e7 cezas\u0131yla ilgili dikkat \u00e7eken de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n,Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, "Arda, \u0130sve\u00e7`e transfer olacak. Orada 16 ma\u00e7\u0131 eritecek. Cezas\u0131n\u0131 \u00e7ekip, gelecek." dedi.\r\n,\u0130\u015fte Mehmet Demirkol`un Arda Turan`la ilgili s\u00f6zleri sosyal medyadan a\u00e7\u0131klad\u0131;\r\n\r\n,"\u0130ndirilebilir mi, bilmiyorum. Tahkim Per\u015fembe a\u00e7\u0131klayacak. Bence indirilemez. Zaten tabandan verildi cezalar. B\u00fcy\u00fck bir tak\u0131mda b\u00f6yle bir ceza veremezlerdi. Arkanda kitle olmas\u0131 ba\u015fka bir \u015fey. Camias\u0131 olsa veremezsin. Arda`n\u0131n arkas\u0131nda kitle yok. Bu ceza uluslararas\u0131. 4 ma\u00e7\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131 zaman ceza, gitti\u011fi \u00fclke FIFA`ya soruyor.,"Bu cezan\u0131n sizdeki kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 nedir?" diye. Onlar bu cezay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrebilme yetkisine sahip. Yaz\u0131n nerede lig var. Arda, \u0130sve\u00e7`e transfer olacak. Orada 16 ma\u00e7\u0131 eritecek. Cezas\u0131n\u0131 \u00e7ekip, gelecek."