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Soma davasının 20’nci duruşması yarına ertelendi
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ÖZET İZLE: Beşiktaş 2-2 ADO Den Haag hazırlık maçı özeti ve golleri İzlee | Beşiktaş - ADO Den Haag Maçı kaç kaç bitti?
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AB, Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerini destekliyor
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İzmir'de deprem oldu
DÜNYA
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İngiltere PKK ile PYD/YPG ilişkilerinin farkında
DÜNYA
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Yabancıların Etiyopyalı çocukları evlat edinmesi yasaklandı
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Ersan'dan 'double double'
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Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması
GÜNDEM
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Antalya'daki FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
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Beşiktaş Sompo Japan üçüncü mağlubiyetini yaşadı
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Jason Denayer: Fatih Terim'in gelişiyle çok şey değişti
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Şenol Güneş: Ürettiğimiz oyuncuyu değersiz kılıyoruz
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Demir Grup Sivasspor'da transfer
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Karşıyaka geri döndü ama yetmedi
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Beyaz Saray duyurdu! Trump'tan Davos kararı
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Kars'ta mahsur kalan 3 çoban kurtarıldı
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Başkent'te iki araç küle döndü
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı
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Ramazan
Arda Turan transferinde rakam belli oldu!
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Arda Turan transferinde rakam belli oldu!
Medipol Başakşehir'in Barcelona'ya teklifte bulunduğu Arda Turan transferinde rakam belli oldu.
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