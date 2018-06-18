Ardahanlı Melike Taşcı'nın hikayesi yürekleri burktu

Karde\u015finin oynad\u0131\u011f\u0131 t\u00fcfe\u011fin ate\u015f almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yaralanarak fel\u00e7 olan k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z, tekrar aya\u011fa kalkma umuduyla geldi\u011fi \u0130stanbul\u2019da yetkililerden yard\u0131m eli bekliyor. \r\n\r\n,Anne Ta\u015fc\u0131 k\u0131z\u0131 i\u00e7in g\u00f6sterdi\u011fi \u00e7abalar\u0131 anlatarak, "K\u0131z\u0131m daha 12 ya\u015f\u0131nda, 1 y\u0131l \u00f6nce ge\u00e7irdi\u011fi kazadan sonra tedavisi i\u00e7in bir\u00e7ok hastaneye gittik. Baz\u0131 hastanelerde yeterli miktarda ekipman yok denildi, baz\u0131s\u0131nda bu tedaviyi yapacak ekibimiz yok denildi. Bizim de \u00f6zel hastanede tedavi olacak durumumuz yok. \u015euan \u0130stanbul'day\u0131z bir akrabam\u0131n evine s\u0131\u011f\u0131nd\u0131k. K\u0131z\u0131m haricinde 3 \u00e7ocu\u011fum daha var. Biz burada ma\u011fdur durumday\u0131z, onlarsa memlekette ma\u011fdur durumda. \u0130stedi\u011fim tek \u015fey Tedavimiz i\u00e7in bize yard\u0131mc\u0131 olun. K\u0131z\u0131m da her \u00e7ocuk gibi y\u00fcr\u00fcyebilmek istiyor. E\u011fer yard\u0131m ederseniz k\u0131z\u0131m da y\u00fcr\u00fcyebilecek\u201d dedi. \r\n\r\n\r\n\r\n,\u015euan bulundu\u011fu evde enfeksiyon tedavisinin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen anne Ta\u015fc\u0131, "K\u0131z\u0131ma bakmaya gelen \u00f6zel bir doktor, bu evde enfeksiyona zemin olu\u015fturan bir ortam var. Bu tedavinin burada yap\u0131lmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil dedi. Ne yapaca\u011f\u0131m\u0131z bilmiyoruz" dedi. \r\n\r\n,Ardahan'da 1 y\u0131l \u00f6nce karde\u015finin oynad\u0131\u011f\u0131 t\u00fcfe\u011fin ate\u015f almas\u0131 sonucu yaralanan Melike Ta\u015fc\u0131'n\u0131n (12) hikayesi y\u00fcrekleri burktu. Belden a\u015fa\u011f\u0131s\u0131 tutmayan talihsiz k\u0131z, tedavi g\u00f6rmek amac\u0131yla anne Nurdan Ta\u015fc\u0131 taraf\u0131ndan \u0130stanbul\u2019a getirildi. Son 10 ayda 6 ayr\u0131 ameliyat ge\u00e7irmesine ra\u011fmen Ta\u015f\u00e7\u0131'n\u0131n tedavisinde neredeyse hi\u00e7 bir ilerleme kaydedilemedi. Belden a\u015fa\u011f\u0131s\u0131 da tutmayan k\u00fc\u00e7\u00fck Melike, yatalak olmas\u0131 sebebiyle v\u00fccudunda \u00e7e\u015fitli yaralar olu\u015ftu.\r\n\r\n,Ge\u00e7irdi\u011fi ameliyatlardan \u00f6t\u00fcr\u00fc olu\u015fan yaralar\u0131 ise, dokular i\u015flevini yitirdi\u011fi i\u00e7in iyile\u015fme g\u00f6stermiyor. Yaralanmas\u0131 sonras\u0131 tedavi alt\u0131na al\u0131nan k\u00fc\u00e7\u00fck Melike, s\u0131ras\u0131yla; beyin cerrahi ameliyat\u0131, iki defa ortopedi ameliyat\u0131, cildiye ve plastik cerrahi ameliyat\u0131 ge\u00e7irdi. Doktorlar\u0131n, uygun tedavi g\u00f6rmesi halinde y\u00fczde 70 y\u00fcr\u00fcyebilir demesi \u00fczerine aile tedavi i\u00e7in \u00e7e\u015fitli illerde bir\u00e7ok hastaneye m\u00fcracaat etti. Talihsiz k\u0131z ve annesi ya\u015fananlar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde anlatt\u0131. \r\n\r\n\r\n,T\u00fcm zaman\u0131n\u0131 mecbur kald\u0131\u011f\u0131 yatakta ge\u00e7iren k\u00fc\u00e7\u00fck Melike'nin tek iste\u011fi eskisi gibi sa\u011fl\u0131kl\u0131 olmak ve y\u00fcr\u00fcyebilmek. Bu durumdan kurtulmak isteyen Melike yetkilere \u015f\u00f6yle selendi:"\u0130yile\u015fmek istiyorum, tedavi olmak ve okula gitmek istiyorum. Yaralar\u0131mdan kurtulmak ve karde\u015flerimin yan\u0131na gitmek istiyorum." Uzat\u0131lacak bir yard\u0131m eliyle sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fmas\u0131 ihtimali \u00e7ok y\u00fcksek olan Melike ve annesi Nurdan han\u0131m, yetkililerin seslerine kulak vermesini bekliyor.