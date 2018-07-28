Aref Türkiye'ye döndü! İşte ilk açıklaması

Antalya'da g\u00f6steriye haz\u0131rlan\u0131rken kobra y\u0131lan\u0131 taraf\u0131ndan \u0131s\u0131r\u0131lan Aref M\u0131s\u0131r'a gitmi\u015fti.,Aref bug\u00fcn T\u00fcrkiye'ye d\u00f6nd\u00fc.,Antalya'da g\u00f6steriye haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 kobra y\u0131lan\u0131 taraf\u0131ndan \u0131s\u0131r\u0131ld\u0131ktan sonra \u00f6zel u\u00e7akla M\u0131s\u0131r'a g\u00f6t\u00fcr\u00fclen ill\u00fczyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisinin ard\u0131ndan \u0130stanbul'a geldi. ,Atat\u00fcrk Havliman\u0131'na saat 06.45'te gelen Aref, buradan da \u0130stanbul'daki evine ge\u00e7ti.,Aref havaalan\u0131nda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,Aref, y\u0131lan\u0131 g\u00f6steri ama\u00e7l\u0131 kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.