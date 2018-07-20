Arif Susam'dan kötü haber

D\u00fcn yap\u0131lan ba\u015far\u0131l\u0131 anjiyoplasti i\u015flemiyle \u00fcnl\u00fc ismin daralma olan 4 damar\u0131na stent tak\u0131ld\u0131. \r\n,D\u00fczenli olarak yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 check up'ta d\u00f6rt kalp damar\u0131n\u0131n y\u00fczde 90 oran\u0131nda darald\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Arif Susam'a stent tak\u0131ld\u0131.\r\n,Sanat\u00e7\u0131 Arif Susam, rutin check up kontrollerinde, kalp damarlar\u0131ndan d\u00f6rd\u00fcn\u00fcn y\u00fczde 90 oran\u0131nda daralm\u0131\u015f oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. ,Memorial \u015ei\u015fli Hastanesi Giri\u015fimsel Kardiyoloji B\u00f6l\u00fcm Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Servet \u00d6zt\u00fcrk'e muayene olan sanat\u00e7\u0131 Arif Susam'\u0131n kalp damarlar\u0131na stent uygulanmas\u0131na karar verildi.\r\n\r\n,.,Usta sanat\u00e7\u0131dan \u00fczen haber geldi.,Bir g\u00fcn hastanede m\u00fc\u015fahede alt\u0131nda kalan Arif Susam, bug\u00fcn taburcu oldu. ,\u0130\u015flemi ger\u00e7ekle\u015ftiren Prof. Dr. Servet \u00d6zt\u00fcrk, \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n damar yap\u0131s\u0131n\u0131n ince olmas\u0131 nedeniyle \u00f6zellikli stent uygulad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,\u0130stanbul konservatuar\u0131 klasik bat\u0131 m\u00fczi\u011fi b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde yat\u0131l\u0131 olarak sekiz y\u0131l \u00f6\u011frenim g\u00f6rd\u00fc. Piano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon sanat\u00e7\u0131n\u0131n \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 enstr\u00fcmanlard\u0131r. ,\u015eark\u0131lar\u0131n\u0131n aras\u0131nda konu\u015fmas\u0131 ile \u00fcnl\u00fc taverna m\u00fczi\u011fi \u015fark\u0131c\u0131s\u0131d\u0131r., \u0130lk alb\u00fcm\u00fcn\u00fc 1984 y\u0131l\u0131nda \u201cEfsane A\u015fk\u201d ad\u0131 alt\u0131nda \u00e7\u0131kard\u0131. Bu g\u00fcne kadar 15 alb\u00fcm\u00fc \u00e7\u0131kan sanat\u00e7\u0131 4 sinema ve video filminde ba\u015frol oynad\u0131. 1977 y\u0131l\u0131nda askerli\u011fini \u0130stanbul Yenik\u00f6y Kalender Orduevi\u2019 nde orkestra \u015fefi olarak yapt\u0131.,1982 y\u0131l\u0131nda Tarabya\u201dda K\u00f6\u015fem \u201cRestaurant\u201dda tek ba\u015f\u0131na pianosuyla programlara ba\u015flad\u0131 ve tam 14 y\u0131l devam etti. 5 y\u0131l kadar Kumkap\u0131 Kordon Restaurant\u2019ta sahne alm\u0131\u015ft\u0131r.,Ve halen Kumkap\u0131 Kordon\u2019da sahne almaktad\u0131r.,1984 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 \u201cY\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc\u201d adl\u0131 alb\u00fcm\u00fc ile me\u015fhur oldu. Arif Susam, 1980 y\u0131l\u0131nda evlendi ve 2 erkek \u00e7ocu\u011fu vard\u0131r.\r\n\r\n,1987 \u2013 Kader Utans\u0131n\r\n\r\n1988 \u2013 Hat\u0131ram Olsun\r\n\r\n,1984 \u2013 Efsane A\u015fk\r\n\r\n1985 \u2013 Kara Kara\r\n\r\n,1996 \u2013 \u0130\u015fte Yeniden \u2013 \u00c7\u0131lg\u0131n\u0131m\r\n\r\n1998 \u2013 Sak\u0131n Unutma\r\n\r\n,1990 \u2013 Her\u015feyi Bitirdik\r\n\r\n1990 \u2013 Benimi Buldun\r\n\r\n2000 \u2013 Veda Gecesi,1986 \u2013 Tavernada Y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc\r\n\r\n1987 \u2013 Karars\u0131z G\u00f6nl\u00fcm\r\n\r\n1988 \u2013 Kader Utans\u0131n\r\n\r\n,1988 \u2013 En B\u00fcy\u00fck Cimbom \u2013 \u015eampiyonluk Gecemiz\r\n\r\n1988 \u2013 O Kad\u0131n \u0130\u00e7in\r\n\r\n1990 \u2013 Evliler De Sevebilir \u2013 Hasret Olmas\u0131n\r\n\r\n,2000 \u2013 A\u015fk\u0131m\u0131z Bitmesin\r\n\r\n2011 \u2013 \u00d6l\u00fcms\u00fcz Sevdim,1991 \u2013 Beni D\u00fc\u015f\u00fcn\r\n\r\n1992 \u2013 Sevenler \u0130\u00e7in\r\n\r\n1993 \u2013 Boncuk G\u00f6zl\u00fcm\r\n\r\n1994 \u2013 Unutulmuyor\r\n