Arılar Bağcılar'daki caddeyi istila etti

\u0130stanbul'un Ba\u011fc\u0131lar il\u00e7esinde ba\u015f\u0131bo\u015f ar\u0131lar, cadde \u00fczerinde bulunan bir ma\u011fazan\u0131n kolonuna s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. Caddeyi i\u015fgal eden binlerce ar\u0131, vatanda\u015flara korku dolu saatler ya\u015fatt\u0131. ,Ba\u011fc\u0131lar Mahmutbey Caddesi \u00fczerinde bulunan bir ma\u011fazan\u0131n kolonunun i\u00e7erisine yakla\u015f\u0131k 3 ay \u00f6nce binlerce bal ar\u0131s\u0131 gelerek ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. Uzun s\u00fcredir kolonun i\u00e7inde ya\u015fayan ar\u0131lar bug\u00fcn bilinmeyen bir sebepten dolay\u0131 adeta caddeyi istila etti. Ma\u011faza kolonuna 2 ayr\u0131 yerden girerek bir arada u\u00e7u\u015fan binlerce ar\u0131 g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi. \r\n\r\n,D\u00fckkan\u0131n bulundu\u011fu yoldan ge\u00e7en 2 vatanda\u015f ise bal ar\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan sokulunca v\u00fccutlar\u0131n\u0131n \u00e7e\u015fitli yerlerinde \u015fi\u015fkinlikler meydana geldi. D\u00fckkan sahibi ve \u00e7evredeki esnaflar durumun a\u00e7\u0131kl\u0131\u011fa kavu\u015fmas\u0131 i\u00e7in gereken yerleri arad\u0131klar\u0131n\u0131 ancak herhangi bir sonu\u00e7 alamad\u0131klar\u0131n\u0131 iddia etti. Ar\u0131lar\u0131n ma\u011fazan\u0131n kolonunun her iki taraf\u0131nda da u\u00e7u\u015fmaya devam etmesi esnaf\u0131 \u00e7aresiz b\u0131rakt\u0131. \r\n\r\n,Olayla ilgili konu\u015fan d\u00fckkan sahibi Abdurrahman \u00dc\u015f\u00fcm\u00fc\u015f, \u201cBu ar\u0131lar 3 ayd\u0131r buradalar, normalde kolonun alt taraf\u0131nda duruyorlard\u0131 \u015fimdi d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131k\u0131p yukar\u0131da toplanmaya ba\u015flad\u0131lar. ,Yetkili mercileri arad\u0131k ama kimsenin telefonuna ula\u015famad\u0131k, geleceklerini s\u00f6yl\u00fcyorlar ancak gelen yok. Burada ar\u0131lar her taraf\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7evirdiler bir \u015fey de yapam\u0131yoruz. Bu kolonun d\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6z\u00fckenlerin 3 ya da 4 kat\u0131 kadar i\u00e7eride var. Biz de tam ne oldu\u011funu bilmiyoruz ancak bal ar\u0131s\u0131 olabilir, bir yerden mi ka\u00e7t\u0131lar geldiler art\u0131k bilemiyoruz. Bug\u00fcn de buradan ge\u00e7en 2 ki\u015fi ar\u0131lar sokmu\u015flar. ,\u0130nsanlar \u015fimdi buradan ge\u00e7erken tedirgin ge\u00e7iyorlar. D\u00fckkanlar\u0131n \u00f6n\u00fcnden ge\u00e7en olmuyor ar\u0131lardan korktuklar\u0131 i\u00e7in. Bizler art\u0131k gelen yard\u0131mc\u0131 olan olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ar\u0131lara da zarar vermeden bir \u00e7\u00f6z\u00fcm yolu bulaca\u011f\u0131z\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.