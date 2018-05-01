Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la neler görüştüğünü anlattı

B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019la g\u00f6r\u00fc\u015fmesine ili\u015fkin sessizli\u011fini bozdu.,Eski Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile ge\u00e7en hafta AK Parti Genel Merkezi'nde g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019la g\u00fcncek konular \u00fczerine konu\u015ftuklar\u0131n\u0131 belirtip ayr\u0131nt\u0131 vermeyen B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131k iddialar\u0131na ili\u015fkin bir g\u00f6r\u00fc\u015fme oldu\u011funun sorulmas\u0131 \u00fczerine Ar\u0131n\u00e7, \u201cHer konuyu g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. Ama bu konuda bir a\u00e7\u0131klama yetkisini kendimde g\u00f6rm\u00fcyorum\u201d demi\u015fti.\r\n\r\n,B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, Erdo\u011fan\u2019la g\u00f6r\u00fc\u015fmesine ili\u015fkin sessizli\u011fini bozdu.\r\n\r\n,Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat \u00c7elik, bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda \u201cB\u00fclent Ar\u0131n\u00e7 ile d\u00fcn \u00f6\u011fleden sonra bir telefon r\u00f6portaj\u0131 yapt\u0131m\u201d diyerek g\u00f6r\u00fc\u015fmesini aktard\u0131.\r\n\r\n,- Say\u0131n Ar\u0131n\u00e7 merhaba, nas\u0131ls\u0131n\u0131z, neler yap\u0131yorsunuz?\r\n\r\n\u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr, hamdolsun... Ofisimdeyim. Gelen giden dostlar\u0131m\u0131zla g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyoruz. Eski dostlar geliyorlar. Biraz da bu son olaylar sebebiyle tabii, insanlar, g\u00f6z\u00fc ya\u015fl\u0131, sevinerek geliyorlar.\r\n\r\n,Bizim g\u00f6r\u00fc\u015fmemize dair baz\u0131 haberler \u00e7\u0131kt\u0131, yaz\u0131lar yaz\u0131ld\u0131 ama onlar da do\u011frusu pek ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tm\u0131yor. Tayyip Bey\u2019in \u00f6zel olarak \u015f\u00f6yle oldu, b\u00f6yle oldu demeyece\u011fini ben tahmin ediyorum. Ben de zaten hi\u00e7 konu\u015fmam. Ama g\u00fczel bir g\u00f6r\u00fc\u015fme olunca, meslekta\u015flar\u0131n\u0131z da herhalde b\u00f6yle oldu demi\u015flerdir diye tahmin ediyorum.\r\n\r\n,- G\u00f6r\u00fc\u015fmenizde, Erdo\u011fan\u2019\u0131n size ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 teklif etti\u011fi do\u011fru mu?\r\n\r\nHay\u0131r, hay\u0131r... B\u00f6yle bir \u015fey benden de gitmedi, ondan da gelmedi. Biz tamamen son geli\u015fmeler ve Abdullah Bey\u2019in adayl\u0131\u011f\u0131 konusunu g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. O noktada da kanaatlerimi \u00e7ok a\u00e7\u0131k ifade ettim. Kendisi de bundan mutlu oldu. \u00c7\u0131k\u0131nca da ayn\u0131 kanatlerimi s\u00f6yledim.\r\n\r\n,Hay\u0131r, hay\u0131r... Ben kendi kanaatlerimi ifade ettim sadece. Ondan da mutlu oldu. \u201cZaten sizden de bunu beklerdim\u201d dedi.\r\n\r\n,Hay\u0131r. Hi\u00e7 g\u00f6r\u00fc\u015fmemiz olmad\u0131.\r\n\r\n- Olmad\u0131 m\u0131?..\r\n\r\nBeklentinin aksine hi\u00e7bir g\u00f6r\u00fc\u015fme olmad\u0131. Ben buna da ayr\u0131ca \u00fcz\u00fcld\u00fcm. Beni davet edip, \u201cKonuyu isti\u015fare edelim\u201d dese yine bunlar\u0131 s\u00f6yleyecektim belki ama isti\u015fare etmi\u015f olacakt\u0131k.\r\n\r\n,Yani tabii... Y\u0131llarca her konuda isti\u015fare etti\u011finiz bir insan... Ben \u015f\u00f6yle tahmin ettim; dedim ki herhalde (adayl\u0131\u011fa) \u201cHay\u0131r\u201d diyecek, beni yormak istemiyor. Ama sonra i\u015f ilerledi, ba\u015fkalar\u0131yla da g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bir \u015fekilde duydum. Bu sefer de, herhalde \u201cEvet\u201d diyecek de (aday olacak) ondan sonra bana bir nevi s\u00fcrpriz yapacak diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Bu ihtimallerin ikisi de do\u011fru de\u011fil, ikisi de ho\u015f de\u011fil. Aram\u0131zda bu kadar hukuk varken, b\u00f6yle \u00f6nemli bir konuda \u201cA\u011fabey ne diyorsun\u201d demesini \u015fahsen beklerdim. Olmad\u0131... Takdir onun tabii ama ben bu kanaatimi (aday olmamas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc) \u00e7ok eskiden beri ta\u015f\u0131yorum. O y\u00fczden, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z davet edince, rahatl\u0131kla kendi kanaatlerimi ifade ettim. Kucakla\u015ft\u0131k, \u00e7\u0131kt\u0131m.\r\n\r\n,Gayet tabii, gayet tabii...\r\n\r\n,- Say\u0131n Ar\u0131n\u00e7, tamam aktif siyasette de\u011filsiniz ama bunca y\u0131l\u0131n tecr\u00fcbesiyle, muhalefetteki durum hakk\u0131ndaki yorumlar\u0131n\u0131z\u0131 da rica edece\u011fim. Ana Muhalefet Partisi\u2019nde hen\u00fcz aday belirlenmedi. Di\u011fer tarafta \u0130yi Parti\u2019de Meral Ak\u015fener aday... Ne dersiniz bu tabloya?\r\n\r\nHi\u00e7bir \u015fey demem... Ho\u015f bir tablo de\u011fil, kazanacak bir tablo da de\u011fil. Buradan hi\u00e7bir \u015fey \u00e7\u0131kmaz. Buradan ancak milletvekili se\u00e7iminde bir ittifak yaparlarsa bir \u015fey \u00e7\u0131kar. Ordan menfaat elde ederler. Yoksa Tayyip Bey\u2019in kar\u015f\u0131s\u0131nda hangisi olursa olsun ikinci tura kalacak g\u00fcc\u00fc yok. Tayyip Bey bu i\u015fi birinci turda alacak, \u00f6yle g\u00f6r\u00fcyorum. \u015eimdi daha rahat oldu ama Abdullah Bey de olsa yine Tayyip Bey kazan\u0131rd\u0131. Belki farkl\u0131 g\u00fc\u00e7ler devreye girerdi ama yine kazan\u0131rd\u0131. Yani yaz\u0131 da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazan\u0131r.