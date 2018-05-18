Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, hayatını kaybetti

\u015eanl\u0131urfa'da ar\u0131zay\u0131 gidermek i\u00e7in \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 direkte ak\u0131ma kap\u0131lan elektrik\u00e7i Serdar Ba\u015fak (28), hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Olay, d\u00fcn ak\u015fam k\u0131rsal Keserdede Mahallesi'nde meydana geldi. Kopan elektrik telini ba\u011flamak i\u00e7in dire\u011fe \u00e7\u0131kan elektrik\u00e7i Serdar Ba\u015fak, ak\u0131ma kap\u0131ld\u0131. Ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren Ba\u015fak'\u0131n cesedi, direkte as\u0131l\u0131 kald\u0131. Mahalle sakinleri, jandarma ve elektrik da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketi g\u00f6revlilerine bildirdi. \u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye ekipler sevk edildi. Elektrik da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketi g\u00f6revlileri ak\u0131m\u0131 keserek, Serdar Ba\u015fak'\u0131n cesedini indirdi. \r\n\r\n,Ba\u015fak'\u0131n cesedi, yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan otopsi i\u00e7in Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6nderildi.