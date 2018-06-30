Arjantin 3-4 Fransa

Arjantin Fransa ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri ve Arjantin Fransa ma\u00e7\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 bitti gibi detaylar burada yer al\u0131yor. ,D\u00fcnya kupas\u0131nda Arjantin ile Fransa kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Futbol severler ise Arjantin Fransa ma\u00e7\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 bitti ve Arjantin Fransa ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle linkini ara\u015ft\u0131r\u0131yor. ,D\u00fcnya kupas\u0131nda gruplarda oynad\u0131\u011f\u0131 ilk ma\u00e7ta Avustralya kar\u015f\u0131s\u0131nda 2-1, Peru kar\u015f\u0131s\u0131nda 1-0 galip gelip Danimarka ile 0-0 berabere kalan Arjantin, C Grubunu lider olarak bitirdi. ,Arjantin ise \u0130zlanda ile 1-1 berabere kal\u0131rken H\u0131rvatistan kar\u015f\u0131s\u0131nda 3-0\u2019l\u0131k farkl\u0131 skorla ma\u011flup oldu. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc ma\u00e7ta ise Nijerya\u2019y\u0131 2-1 yenerek D Grubunu ikinci tamamlayarak Fransa\u2019n\u0131n rakibi oldu. ,Heyecan seviyesi bir hayli y\u00fcksek ge\u00e7en m\u00fccadele i\u00e7in her iki tak\u0131m da bir \u00fcst tur \u015fans\u0131n\u0131 zorlad\u0131. Ancak Fransa kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 4-3 kazanarak ad\u0131n\u0131 \u00e7eyrek finale yazd\u0131rd\u0131. Fransa'n\u0131n golleri Mbappe(2), Griezmann ve Pavard'dan geldi. ,Arjantin'in golleri ise Di Maria, Ag\u00fcero ve Mercado'dan geldi. Arjantin Fransa ma\u00e7\u0131n\u0131n skoru ve ma\u00e7 sonras\u0131 \u00f6zet detaylar\u0131 turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer al\u0131yor..\r\n\r\n,<p><span style="font-size:18px"><a href="https:\/\/www.trt1.com.tr\/2018-dunya-kupasi\/dunya-kupasi-son-16-turu-fransa-arjantin"><span style="color:#000080"><strong>ARJANT\u0130N FRANSA MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130N\u0130 \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n