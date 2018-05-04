Arka Sokaklar'a bomba bir isim transfer oldu

Hen\u00fcz 4 ya\u015f\u0131ndayken '\u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman Ki' dizisinde Osman karakteriyle izleyenlere duygusal anlar ya\u015fatan Emir Berke Zincidi, Arka Sokaklar'da rol alacak.\r\n\r\n,Ekran maceras\u0131na 2010 y\u0131l\u0131nda '\u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman Ki' dizisiyle ba\u015flayan ve duygusal sahnelerle izleyenleri g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fan Emir Berke Zincidi, T\u00fcrk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar ile yeniden izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,Ni\u015fan \u015eirinyan, \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 bir karakterle Ali ve ekibin hayat\u0131na dahil olacak. \u00d6m\u00fcr Arpac\u0131 da asayi\u015f \u00f6zel ekibinin yeni \u00fcyesi olarak kadroya kat\u0131lacak.\r\n,\u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman ki 2010 y\u0131l\u0131nda yay\u0131na girmi\u015f ve 3 sezon boyunca seyirciyle bulu\u015fmu\u015ftu. \r\nDizinin oyuncu kadrosunda ise Erkan Petekkaya, Ay\u00e7a Bing\u00f6l, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozo\u011flu, Y\u0131ld\u0131z \u00c7a\u011fr\u0131 Atiksoy, Aras Bulut \u0130ynemli, G\u00fcn Koper, Mine Tugay, Meral \u00c7etinkaya, Farah Zeynep Abdullah ve El\u00e7in Sangu gibi isimler rol alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ali, \u00e7ocukluk arkada\u015f\u0131 olarak bildi\u011fi Veli'nin ihanetine u\u011fruyor!\r\n\r\nKiraz'\u0131 kurtarmak isteyen Veli, gizlice Ali'nin evine girerek P\u0131nar'\u0131 ve \u00e7ocu\u011funu rehin al\u0131yor. Ekip ve Ali, P\u0131nar'\u0131 ve \u00e7ocu\u011funu kurtarmak i\u00e7in seferber oluyor.,Ali, eski defterlerin yeniden a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flar ve eski dostuyla amans\u0131z bir m\u00fccadele i\u00e7ine girer. Kiraz'\u0131 isteyen Veli, g\u00f6z\u00fcn\u00fc karartm\u0131\u015ft\u0131r ve Ali'nin hayat\u0131n\u0131 zindana \u00e7evirmek \u00fczeredir,Ekip, Ali ile birlikte hareket ederken, P\u0131nar ve \u00e7ocu\u011funu b\u00fcy\u00fck bir tehlike beklemektedir. Hakan ile Aylin aras\u0131nda ise yeni bir hesapla\u015fma ya\u015fan\u0131yor. ,Hakan, gece kontrol\u00fcnde \u00e7evirdi\u011fi arac\u0131n i\u00e7indeki kad\u0131n\u0131n da kimli\u011fini sorunca, b\u00fcy\u00fck bir \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015f\u0131yor. Zira arabadaki kad\u0131n, Hakan'\u0131n eski e\u015fi Aylin'dir. ,.,Arka Sokaklar'a bomba bir isim transfer oldu\r\n,\u015eu s\u0131ralar 12. sezonu devam eden Arka Sokaklar'\u0131n 13. sezonu da gelecek y\u0131l devam edecek.\r\n\r\n