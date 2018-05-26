Arka Sokaklar'da büyük şok... Hüsün Çoban ölüyor mu?

Arka Sokaklar'da b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fan\u0131yor,Arka Sokaklar 483. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131.,Ba\u015frollerinde Zafer Ergin, \u015eevket \u00c7oruh ve \u00d6zg\u00fcr \u00c7oban\u2019\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 Arka Sokaklar dizisi h\u0131zla sezon finaline do\u011fru gidiyor.,12 sezondur ekranda olan Arka Sokaklar dizisi, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon da devam edecek yap\u0131mlar aras\u0131nda\u2026 ,482. b\u00f6l\u00fcm\u00fc reytinglerde t\u00fcm ki\u015filer kategorisinde yine birincilik elde eden Arka Sokaklar, 483. yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle 1 Haziran Cuma ak\u015fam\u0131 saat 20.00\u2019de Kanal D ekran\u0131nda olacak.,H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban, kansere yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ailesine a\u00e7\u0131klayacak. H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban\u2019\u0131n durumu iyice kritik a\u015famaya geliyor. ,483. yeni b\u00f6l\u00fcmde Tun\u00e7, hastaneden eve d\u00f6n\u00fcyor ve Mesut Komiserin duygusal anlar\u0131 izleyicileri bekliyor. Ayr\u0131ca Ali komiserin babas\u0131 ile ilgili geli\u015fmeler de izleyicileri bekliyor olacak.,H\u00fcsn\u00fc\u2019n\u00fcn hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyan sevenleri, b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015f\u0131yor. Mesut, o\u011flu Tun\u00e7\u2019un ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ac\u0131ya ortak olmu\u015ftur. ,Selin, Umut Bebek i\u00e7in m\u00fccadelesine mahkemede devam etmektedir. H\u00fcsn\u00fc\u2019n\u00fcn hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyan ailesini b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc sarar