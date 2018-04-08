Arka Sokaklar'da büyük şok! İkisini de kaybediyor

Arka Sokaklar 477. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131!\r\n,Arka Sokakla 476. son b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile heyecan olu\u015fturdu. ,Arka Sokaklar 477. yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde b\u00fcy\u00fck bir \u015fok ya\u015fan\u0131yor,Bahar, Yusuf'un o\u011flu Eren'in ka\u00e7\u0131r\u0131lmas\u0131 \u00fczerine olay\u0131n pe\u015fine d\u00fc\u015fer. Eren'i bulmak i\u00e7in s\u00fcrekli olay\u0131 kovalayan Bahar, mutlu haberi verebilecek mi?,Tekin'in ad\u0131 cinayet soru\u015fturmas\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyan Mesut, \u00e7ok \u00f6fkelidir. \r\n,Tekin ise ne oldu\u011funu anlamakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eker,Zeliha, karde\u015finin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenerek aileye haberi veren isim olur. ,Tekin'in durumuyla ilgili H\u00fcsn\u00fc \u00fczerindeki t\u00fcm yetkiler al\u0131n\u0131r.,Savc\u0131, Tekin'in su\u00e7lu oldu\u011fu konusunda olduk\u00e7a kararl\u0131d\u0131r. Ekibin ise bu durumda elleri kollar\u0131 ba\u011fl\u0131 durumdad\u0131r.,Tekin'in durumunu a\u00e7\u0131\u011fa kavu\u015fturmak isteyen Metin olay\u0131n pe\u015finden gider. Fakat silahl\u0131 sald\u0131rganla girdi\u011fi m\u00fccadelede hayat\u0131 b\u00fcy\u00fck tehlikededir.\r\n\r\n